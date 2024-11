Mehr Autos neu angemeldet, aber weniger mit Elektroantrieb

Der Oktober alleine brachte mit 22.000 Neuwagen ein Plus von 16,5 Prozent. Insgesamt wurden von Jänner bis inklusive Oktober mit 307.391 Kraftfahrzeugen um 4,6 Prozent mehr angemeldet. Die Zahl der neu angemeldeten E-Autos sank im Vorjahresvergleich um 6,7 Prozent. Der Anstieg der gesamten Neuanmeldungen ist vor allem auf Firmen, Gebietskörperschaften und juristische Personen zurückzuführen. Zwei Drittel der Neuanmeldungen kamen laut der Behörde von Firmen und Co (plus 4,8 Prozent), ein Drittel von Privaten (plus 7,2 Prozent).

Mehr zum Thema Motornachrichten Motornachrichten Feuerwehr-Experte über E-Auto-Brände: "Es gibt keinen Grund, aufgeregt zu sein!" Diesel und Benziner brennen in Oberösterreich 42 Mal häufiger als reine Stromer. Feuerwehr-Experte über E-Auto-Brände: "Es gibt keinen Grund, aufgeregt zu sein!"

Anteil der Verbrenner bei mehr als 51 Prozent

Die Neuzulassungen von Benzinern stiegen um 8,5 Prozent, jene von Diesel-Pkw sanken um 3,7 Prozent. Insgesamt kamen die Verbrenner auf einen Anteil von 51,4 Prozent. Alternativ angetriebene Pkw erzielten einen Anteil von 48,6 Prozent. Das Gros machten hierbei Hybrid-Pkw aus. So wurden 54.810 Benzin-Hybrid-Pkw (plus 21,7 Prozent) neu zugelassen. Die Zahl der Diesel-Hybrid-Anmeldungen blieb mit 12.180 praktisch stabil.

E-Pkw wurden hingegen weniger angemeldet. Die Zahl von 36.622 entspricht einem Rückgang zum Vorjahreszeitraum von 6,7 Prozent oder 2.650 Stück.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper