Fünf Einsätze in fünf Jahren wegen Hochvoltakkus: "Wir sind darauf geschult", sagt Michael Hutterer.

Die Emotionen kochten hoch, als dieser Tage in Mondsee ein Tesla in Flammen aufging. Die Gefahr durch solche Brände sei immens, warnten umgehend Verbrenner-Fans. Und warfen Behauptungen in die Diskussion, Stromer würden ebenso oft wie Benzin- und Diesel-Fahrzeuge brennen. Aber stimmt das? Wir haben nachgefragt.