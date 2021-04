Intensivmediziner warnen: Keine Entlastung in Sicht

Besonders in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ist die Situation auf den Intensivstationen wegen der vielen Corona-Patienten weiterhin angespannt. Laut aktuellen Prognosen sei für die kommenden Wochen keine Entlastung in Sicht. "Das stellt uns weiterhin vor große Probleme", betonte Klaus Markstaller von der Intensivmedizin-Gesellschaft ÖGARI am Montag. Österreichweit wurden am Sonntag 602 Covid-Patienten intensivmedizinisch betreut, doppelt so viele wie Anfang März.

In Wien hat sich in demselben Zeitraum die Zahl fast verdreifacht und liegt um fast 50 Prozent über dem Spitzenwert der zweiten Welle Ende November, berichtete die ÖGARI in einer Aussendung. Auch in Niederösterreich und dem Burgenland wurden die damaligen Spitzenwerte zuletzt überschritten, nicht hingegen in den anderen Bundesländern. Diese betonten jedoch eine Bereitschaft zur Übernahme von Patienten.

Intensivmediziner Klaus Markstaller Bild: HERBERT NEUBAUER (APA)

"Auswirkungen werden oft unterschätzt"

"Eine Überforderung der Intensivversorgung durch die Covid-19-bedingte Zusatzbelastung kann zum Risiko für alle werden, weil über die Intensivstationen hinaus zahlreiche andere Bereiche der Gesundheitsversorgung betroffen sind", erläuterte Markstaller. Die komplexen Auswirkungen würden laut dem Wiener AKH-Mediziner oft unterschätzt. Bei zu vollen Intensivstationen müssen teils große Operationen verschoben werden, bei denen nach dem Eingriff ein Intensivbett benötigt würde. Zudem muss auf überlasteten Intensivstationen Personal aus anderen Bereichen eingesetzt werden, das auch für kleinere Eingriffe fehlt, die dann ebenfalls verschoben werden müssen.

"Unsere Intensivstationen sind regelmäßig, ganz ohne zusätzliche Belastungen wie die Pandemie oder zum Beispiel Katastrophen oder Großunfälle, zu 75 bis 90 Prozent belegt", warnte ÖGARI-Präsident Walter Hasibeder vom Krankenhaus St. Vinzenz in Zams. Sind zehn bis maximal 15 Prozent aller Intensivbetten einer Region durch eine zusätzlich belegt, ist das kein Problem. "Bei bis zu 30 Prozent zusätzlicher Belegung durch Covid-19-Patientinnen und -Patienten müssen Maßnahmen zur Ressourcenentlastung ergriffen werden, zum Beispiel Überstunden oder das Verschieben bestimmter zwar wichtiger, aber nicht dringender Eingriffe."

Worst case: Triage

Bei 30 bis 50 Prozent Zusatzbelegung kommt es zur Selektion: Es müssen auch wichtige Eingriffe verschoben werden, die nicht akut lebensnotwendig sind, zum Beispiel Krebs-OPs. Oder Vorsorgeangebote in der Kardiologie oder anderen Bereichen können nicht mehr voll gewährleistet werden. Das alles könne zu gesundheitlichen Verschlechterungen für Betroffene führen, betonte Hasibeder. "Ab einer 50-prozentigen Belegung der Intensivkapazitäten durch Covid-19 Patientinnen und -patienten oder andere Zusatzbelastungen kommt es schließlich zur viel zitierten 'Triage' und einem Kollaps des Systems, wie wir das aus der frühen Pandemiephase zum Beispiel aus Bergamo kennen." Umso wichtiger ist es laut Hasibeder, die Infektionszahlen und damit auch Intensivzahlen nachhaltig zu senken, um eine angemessene Gesundheitsversorgung für alle sicherstellen zu können.

Beratungen über weitere Schritte in Wien

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat am Montagnachmittag zu einer Videokonferenz geladen, an der neben Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos) auch Medizinerinnen und Mediziner teilnehmen werden. In Wien sind die vor allem die Zahlen bei den Intensivpatienten zuletzt wieder auf einen neuen Höchststand geklettert.

An den Beratungen wurden unter anderem die Intensivmediziner Sabine Schmaldienst und Thomas Staudinger oder auch Umweltmediziner Hans Peter Hutter sowie Vertreter der Medizinischen Universität oder des Gesundheitsverbundes teilnehmen. Sie werden nicht zuletzt über die Situation bei den Intensivpatienten sprechen. Fast 250 Covid-Patienten müssen aktuell intensivmedizinisch versorgt werden, das ist ein neuer Höchststand. Wie Gesundheitsstadtrat Hacker am Montagvormittag in einer Pressekonferenz erläuterte, ist aber auch in den Normalstationen die Lage schwierig. Hacker sprach von einer "super angespannten Situation".

Die Zahlen würden zwar darauf hindeuten, dass man ein stabiles Plateau erreicht habe, "es ist aber noch zu früh, das als Trend zu sehen", sagte der Ressortchef. Der Anstieg bei den Infektionszahlen sei zurückgegangen, die Entwicklung in den Spitälern würde hier aber rund zwei Wochen hinterherhinken, betonte er.

Lockdown-Verlängerung möglich

Im Raum steht eine Verlängerung des aktuell bis zum Sonntag geltenden harten Lockdowns um mindestens eine Woche. In der Konferenz soll über das weitere Vorgehen beraten werden, berichtete Hacker. Dem Vernehmen nach wünscht Wien bald Gespräche mit dem Bund. Die nächste Bund-Länder-Runde steht plangemäß erst am Freitag auf dem Programm.

Video: Wie groß die Chancen sind, dass der harte Lockdown in Ostösterreich mit Ender dieser Woche beendet wird, erläutert ORF-Reporter Peter Teubenbacher.

Hacker machte heute auch keinen Hehl daraus, dass er "nicht glücklich" sei mit dem Anteil der nicht aus Wien stammenden Patienten in den Spitälern der Bundeshauptstadt. Dieser betrage im Schnitt 20 Prozent, im Allgemeinen Krankenhaus sogar 40 Prozent. Man werde "niemand rausschmeißen" aus den Spitälern versicherte er, bei den Neuaufnahmen sei das aber schon Thema, deutete Hacker hier ein restriktiveres Vorgehen an.

