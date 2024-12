In der Weihnachtszeit: So viele Pakete transportiert die Post täglich

Für die Logistikbranche ist die umtriebigste Zeit des Jahres angelaufen. Mehrere Tage in Folge verteilte die Post täglich rund eine Million Pakete. Der Tagesrekord liege bei 1,56 Mio. Paketen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Zum Vergleich: An einem durchschnittlichen Tag stellt die Post laut eigenen Angaben rund 800.000 Pakete zu.

Bis zum 24. Dezember erwartet das Unternehmen weiterhin hohe Sendungsmengen: Bis zu 54 Mio. Briefe und Weihnachtskarten sollen in der Adventzeit voraussichtlich verteilt werden. Insgesamt sollen zudem im Dezember 20 Mio. Pakete zugestellt werden, was einem Plus von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Weihnachtspakete bis spätestens 19. Dezember versenden

Damit ein Paket zu Weihnachten sicher unter dem Christbaum liegt, sollte es spätestens am 19. Dezember versendet werden. Für die angrenzenden Länder endet die Versandfrist einen Tag früher. Die meisten Postfilialen sind zudem von 21. bis 24. Dezember länger geöffnet.

Heuer machte sich generell ein Aufwärtstrend beim Paketversand in Österreich bemerkbar, wie ein aktueller Bericht der Regulierungsbehörde RTR zeigt: Im ersten Quartal 2024 wurden 92,5 Mio. Pakete zugestellt, also um 10 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum im Vorjahr.

