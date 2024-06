Hochwasserwarnung im Bezirk Amstetten

Die Donau in Ardagger

Aktuell bestehe noch keine Gefahr, in der Nacht auf Dienstag könnte es laut Prognosen jedoch so weit sein, hieß es.Ardagger. Je nach Witterungsverlauf und weiterer Niederschläge im Westen könnte die Donau im Gemeindegebiet überlaufen, so Pressl. Vor allem Grundbesitzer, Jäger, Fischer und alle im Augebiet Betroffenen sollen Vorbereitungen für ein mögliches Hochwasser treffen.

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper