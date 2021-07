Greenpeace bewertet viele Lebensmittel-Gütezeichen negativ

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat die 31 wichtigsten Gütezeichen für Lebensmittel, die von den zehn größten österreichischen Supermarktketten verwendet werden, unter die Lupe genommen. Dabei fällt ein Drittel der Siegel durch.

"Mit dem aktuellen Greenpeace-Ratgeber wollen wir Orientierung im Gütezeichen-Dschungel bieten und aufzeigen, welchen Kennzeichnungen man vertrauen kann und welchen nicht. Noch immer versprechen viele Gütezeichen, die Umwelt zu schützen, doch oft steckt dahinter nur heiße Luft”, sagt Lisa Panhuber, Konsumexpertin bei Greenpeace Österreich. Vier Gütezeichen sind in dem Ratgeber rot, also absolut nicht vertrauenswürdig, vier orange, also wenig vertrauenswürdig und zwei gelb und somit als nur bedingt vertrauenswürdig eingestuft.

Nicht vertrauenswürdig

Innerhalb von zehn Jahren sei etwa die Anbaufläche des Palmöl-Labels RSPO um das Sechsfache auf 4,4 Millionen Hektar-Fläche gewachsen, das entspricht etwa der Hälfte der Gesamtfläche von Österreich. Auch das Angebot an zertifizierten Fisch-Produkten wächst: Mittlerweile tragen 65 bis 90 Prozent der Tiefkühl-Fischprodukte in den heimischen Supermärkten das MSC- oder ASC-Zeichen. Obwohl die Fischbestände in den Meeren zu 90 Prozent als überfischt oder bis an die Grenze befischt gelten, zertifiziere MSC laufend neue Fischereien.

Besser sieht die Bilanz bei Bio-Kennzeichnungen aus: Alle 14 untersuchten Bio-Marken bestanden die Prüfung, da sie die Mindestanforderungen der EU-Bio-Verordnung erfüllen. Neun Bio-Marken gehen sogar deutlich über diese Anforderungen hinaus und wurden als sehr vertrauenswürdig bewertet.

Die Anzahl sogenannter "Öko-Labels” ist weltweit seit der Einführung des ersten Gütezeichens (Blauer Engel) Ende der 1970er-Jahre rasant gestiegen. Mittlerweile wird geschätzt, dass über 460 internationale Gütezeichen in etwa 200 Ländern in Verwendung sind.

"In Österreich gibt es rund 200 Gütezeichen, die scheinbar nachhaltige Lebensmittel kennzeichnen. Für Konsumentinnen und Konsumenten wird es dadurch immer schwieriger zu erkennen, welche Gütezeichen tatsächlich halten, was sie versprechen”, so Panhuber.

Den Gütezeichen-Guide "Zeichen-Tricks" von Greenpeace in Österreich finden Sie unter: cutt.ly