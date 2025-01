Gegen Traktor gedrückt: Steirer (83) starb bei Forstarbeiten

Der Senior war zwischen einem Traktor und einer Seilwinde eingeklemmt worden. Seine Familie hatte sich auf die Suche gemacht, nachdem er nicht nach Hause gekommen war. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten nichts mehr für den Obersteirer tun.

Der Pensionist hatte in seinem Wald in Kathal in der Gemeinde Weißkirchen mit einer von der Zugmaschine angetriebenen Seilwinde Baumstämme aus dem Wald auf einen Forstweg gezogen. Dabei dürfte ein Bedienhebel blockiert worden sein. Die Maschine ließ sich nicht mehr abschalten, der Steirer wurde von den Baumstämmen gegen die Zugmaschine gedrückt.

Mehr zum Thema Chronik Sauna in Kärntner Hotel ging in Flammen auf: 390 Personen flohen TRÖPOLACH. In einem Hotel in Kärnten ist in der Nacht auf Donnerstag im Keller ein Brand ausgebrochen. Sauna in Kärntner Hotel ging in Flammen auf: 390 Personen flohen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper