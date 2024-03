Frau soll in Wien Ex-Lebensgefährten in den Nacken gestochen haben

Nach mehreren Bedrohungen durch die Frau per SMS kam der 35-jährige Staatenlose trotz einstweiliger Verfügung an die Wohnadresse der Iranerin. Dort kam es zum Streit, bei dem der Mann das gemeinsame Kind mitnehmen wollte, da stach die Iranerin laut Polizei zu.

Der 35-Jährige lief daraufhin zu nächsten Polizeistation und berichtete, was gerade geschehen sei. Die Frau wurde neben Mordversuchs auch wegen Sachbeschädigung, schwerer Nötigung und gefährlicher Drohung aufgrund einer Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Der Mann, der ärztlich behandelt werden musste, bekam eine Anzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung, gefährlicher Drohung und versuchter Kindesentziehung. Der einjährige Sohn wurde an die Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Wien (MA11) übergeben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.