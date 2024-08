Frau in Wien-Favoriten getötet: Lebensgefährte legte Geständnis ab

Der Tatort in Wien-Favoriten

Wie die Landespolizeidirektion berichtete, wurde die Frau durch Schläge gegen den Kopf verletzt und letztlich erwürgt. Zu seinem Motiv machte der 39-jährige keine Angaben. Der Mann hatte am Sonntag gegen 9.30 Uhr selbst den Notruf gewählt. Ein Notarzt konnte jedoch nur mehr den Tod der Österreicherin feststellen. Der Österreicher befindet sich bereits in einer Justizanstalt. Das Landeskriminalamt, Außenstelle Süd, und die Staatsanwaltschaft ermitteln in dem Fall.

Lesen Sie auch: Frau in Wohnung in Wien getötet - Mann festgenommen

Schon 16 Femizide im Jahr 2024

Laut Zahlen des Bundeskriminalamts wurden heuer bis zum 25. August bereits 16 Frauen durch Männer getötet. Dem gegenüber stehen 21 durch Männer ermordete Opfer im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das Bundeskriminalamt verwies in diesem Zusammenhang auf einen Rückgang um rund 24 Prozent bei durch Männern begangenen Tötungsdelikten an Frauen.

Das könnte Sie auch interessieren: Gewalt an Frauen: "Eine Auswirkung des Patriarchats"

Service: In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; Gewaltschutzzentrum Wien: https://www.gewaltschutzzentrum.at/wien/ und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper