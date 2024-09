Finden im Dauerregen keine Nahrung: Tausende tote Schwalben in Österreich

Die ungewöhnlich starken Stürme, der Regen und die Kälte beeinträchtigen die Flugbedingungen der Tiere und erschweren ihre Nahrungsaufnahme.

Tausende geschwächte Schwalben suchten in den vergangenen Tagen Schutz unter Dachvorsprüngen vor dem tagelangen, anhaltenden Starkregen. Sie befanden sich am Zug in ihre afrikanischen Winterquartiere.

Bild: BirdlIfe/Manuela Trobej

Tierschutzorganisationen und Auffangstationen sind bemüht, so viele Schwalben wie möglich zu retten. Dennoch überlebten sehr viele Vögel nicht. "Das aktuelle Extremwetterereignis mit Überschwemmungen und Stürmen ließ viele Vögel während ihres Zugs in den Süden regelrecht hängen bleiben“, sagt Eva Karner-Ranner von BirdLife Österreich: "Man spricht von einem Zugstau.“

Erfolglose Suche nach Insekten

Sichtbar werden diese Phänomene selten so deutlich wie in den letzten Tagen, als tausende geschwächte oder tote Schwalben, überwiegend Mehlschwalben, beobachtet werden konnten. Wenn durch den anhaltenden Starkregen die Nahrungssuche nach Fluginsekten erfolglos oder gar nicht möglich ist, kann es zum massenhaften Tod kommen. Eine ähnliche Katastrophe fand 1974 statt, die damals zu einer beispiellosen Aktion führte, indem Schwalben eingesammelt und mit Flugzeug und Bahn in den Süden weitertransportiert wurden.

Mehlschwalben auf einem Fensterbrett Bild: BirdLife/Manuela Trobej

"Durch lang andauernde Starkregenereignisse mit Sturm sind vor allem Fluginsektenjäger wie Schwalben betroffen. Vom Schneefall in höheren Lagen und längerer Schneebedeckung könnten aber auch andere Insektenfresser beeinträchtigt werden, die vornehmlich am Boden nach Nahrung suchen. Das wären zum Beispiel Hausrotschwanz, Rotkehlchen oder Singdrosseln. Wobei diese Vogelarten am Herbstzug im Gegensatz zu Fluginsektenjägern den Vorteil haben, dass sie teilweise auf Fruchtnahrung umstellen und jetzt zum Beispiel Vogelbeeren fressen könnten“, so die Ornithologin.

Wie man Hilfe leisten kann

Die Tierschutzorganisation rät:

Schwalbenansammlungen, die unter Dächern oder ähnlichem Schutz gesucht haben, nicht stören, damit sie nicht noch mehr Energie verlieren.

Auf dem Boden sitzende Vögel, die nicht mehr auffliegen, können nach Rücksprache in einer Schachtel mit Luftlöchern in die nächste Auffangstation gebracht werden, damit sie dort fachgerecht versorgt werden können. Einen Überblick über Auffangstationen finden Sie hier.

Für den Transport sollten keine Gitterkäfige verwendet werden.

Zudem sollte die Verabreichung von Wasser und Futter nur nach Absprache mit den erfahrenen Mitarbeitern der Auffangstationen erfolgen.

