Hochwasser-Lage in Oberösterreich: Pegel über Nacht weiter angestiegen

In den frühen Morgenstunden wurde die Alarmstufe 1 an der Donau in Mauthausen überschritten, heißt es vom Hydrografischen Dienst des Landes OÖ. Da der Regen im Laufe des Vormittags abklingen wird und dann wieder freundlicheres Wetter vorhergesagt ist, dürften die Flüsse und Seen in Oberösterreich im Laufe des heutigen Tages ihren Höchststand erreichen. An mehreren Messpunkten im Bundesland wurde die zehnjährliche Hochwassermarke überschritten.

Laut Hydrografischem Dienst wurden am Inn in Schärding und an der Donau in Linz bereits die Vorwarngrenzen überschritten. In Achleiten/Donau wird die Vorwarngrenze in der nächsten Zeit überschritten. Die Wasserstände an Salzach, Inn und Donau steigen noch weiter an, die Abflussspitzen werden im Laufe des Tages erreicht.

Entspannung im Laufe des Tages

An der Traun wird die Hochwasserspitze in den frühen Morgenstunden erwartet. An der Enns in Steyr wurde die Spitze schon gestern überschritten. An den kleinen und mittleren Gewässern in Oö. wird es im Laufe des Vormittags größtenteils zu einer Entspannung kommen, so die Experten des Hydrografischen Dienstes.

