Ferienbeginn in Ostösterreich: Bisher alles ruhig auf Österreichs Straßen

Keine Verkehrsbehinderungen auf den Straßen, keine Probleme bei den Zufahrten zum Red Bull Ring im steirischen Spielberg, wo an diesem Wochenende in der Formel 1 der Große Preis von Österreich stattfindet: Der Reiseverkehr hält sich am ersten Ferientag in Österreich bisher in Grenzen, wie der ÖAMTC am Samstag meldet.

Zeitgerecht zum gestrigen Zeugnistag war der Baustellenbereich auf der A10, der Tauern Autobahn, zwischen Golling und Werfen in Salzburg geräumt. Lediglich in Eben gebe es noch eine geänderte Verkehrsführung mit einer 80 km/h-Beschränkung, so Herbert Thaler, Stauberater beim Mobilitätsclub. Er rechnet mit freier Fahrt auf der A10.

Erfahrungsgemäß werde der Verkehr gegen Mittag allerdings zunehmen, sollte sich aber - so es nicht zu Unfällen oder defekten Fahrzeugen komme - im Rahmen halten.

