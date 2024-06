Formel 1 in Spielberg: Der beste Weg zum Großen Preis von Österreich

Rund 304.000 Motorsportfans waren im vergangenen Jahr am gesamten Rennwochenende am Red Bull Ring in der Steiermark dabei. Ein Besucherrekord, so der Veranstalter. 300.000 Menschen werden auch heuer erwartet. Das Motto für Besucherinnen und Besucher: frühzeitig losfahren. Insbesondere am Sonntag muss mit erhöhtem Verkehrsaufkommen gerechnet werden. Wer vor 7.30 Uhr am Areal ankommt, hat gute Chancen, Stau und Stress zu vermeiden, so der ÖAMTC.

Empfehlenswert sei, auf eine der zahlreichen Alternativen zum Pkw auszuweichen und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Jedes Jahr stehen stehen Shuttles zu Verfügung, die Besucherinnen und Besucher zum Rundkurs bringen. Heuer wird das Angebot noch ausgebaut und um etwa 120 Haltestellen in mehreren Bundesländern ergänzt. Busse aus Wien, Niederösterreich, Salzburg und vielerorts in der Steiermark steuern den Red Bull Ring an. Detaillierte Infos finden Sie hier.

Wer dennoch mit dem eigenen Auto anreisen möchte, für den hat der ÖAMTC die wichtigsten Zufahrten gesammelt:

Der Red Bull Ring ist über die S36-Abfahrten Knittelfeld West, Zeltweg Ost und Zeltweg West erreichbar. Kostenlose Pkw-Stellplätze stehen im Nahbereich des Red Bull Rings zur Verfügung.

Bereits entlang der Murtal Schnellstraße ist ein Leitsystem installiert, das – je nach Ticketfarbe - zu den jeweiligen Parkplätzen leitet. Auch die Exekutive ist vor Ort und hilft bei Bedarf.

Camperinnen und Campern wird empfohlen, bereits am Mittwoch oder Donnerstag anzureisen.

Staugefahr besteht nicht nur im Nahbereich des Red Bull Rings, (L518 und Zufahrten zu den Parkplätzen). Bereits auf der S36 muss man Verzögerungen einkalkulieren. Auch rund um den Knoten St. Michael (A9/S6/S36), sowie auf den Verbindungen aus dem Süden, wie etwa auf der Obdacher Straße (B78), ist Kolonnenverkehr zu erwarten. Wer nicht nach Spielberg fahren möchte, sollte das Murtal daher weiträumig umfahren. Dies gilt speziell auch für die Rückreise am Sonntag. Denn während sich die Anreise auf einige Tage verteilt, werden sich praktisch alle F1-Fans nach Veranstaltungsende auf den Heimweg machen. Entsprechend schleppend wird man bis in die Nacht hinein auf der S36 vorankommen.

Wer dann weiter auf der A9 (Pyhrn Autobahn) Richtung Süden unterwegs ist, sollte auch hier ein paar Minuten mehr einplanen: Nach den Murenabgängen Anfang Juni stehen zwischen Bruck/Mur und Knoten Deutschfeistritz zwar zwei Fahrstreifen zur Verfügung, diese sind allerdings verengt.

Baustellen mit Staupotential: A9, Pyhrn Autobahn zwischen Inzersdorf-Kirchdorf und Klaus und S6, Semmering Schnellstraße zwischen Gloggnitz und Maria Schutz sowie zwischen Leoben Ost und Niklasdorf

Für Zugreisende ist der Zielbahnhof Knittelfeld. Die regionalen Shuttlebusse sind kostenlos. Bei der Therme Fohnsdorf steht überdies ein "Park&Bike"-Parkplatz zur Verfügung, der über die S36 von beiden Richtungen kommend über die Abfahrt Judenburg-Ost erreichbar ist. Gekennzeichnete Radwege führen dann zu Veranstaltungsgelände mit drei Fahrradabstellplätzen.

