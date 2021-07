Fall Leonie: Der vierte Verdächtige (22) wurde in London festgenommen

Der Verdächtige befinde sich in Haft und nun habe das Auslieferungsverfahren zu laufen begonnen, so eine Sprecherin der Wiener Anklagebehörde. Nach dem „Brexit“ sei es schwierig einzuschätzen, wie lange dieses Prozedere dauern werde.

Nach dem 22-Jährigen wurde per internationalem Haftbefehl gefahndet. Er soll zusammen mit drei weiteren jungen Afghanen für den Tod der 13-jährigen Leonie verantwortlich sein. Wie berichtet war das Mädchen in der Wohnung eines afghanischen Asylwerbers mutmaßlich unter Drogen gesetzt und daraufhin vergewaltigt worden. Die Schülerin soll an den Folgen dieses mutmaßlichen Verbrechens gestorben sein.

Weitere Infos zur Festnahme des 22-Jährigen dürften in Kürze bekanntgegeben werden.