Fahrschülerin starb bei Ausbildungsfahrt

Die Frau kam in der Carlberggasse in einer Unterführung zu Sturz. Dabei verlor sie den Helm und erlitt schwerste Kopfverletzungen. Die Verunglückte starb nach der Einlieferung in ein Krankenhaus, berichtete die Polizei am Samstag.

Die 24-Jährige war mit dem Zweirad hinter ihrem Fahrlehrer unterwegs, als sie nach Zeugenangaben in einer Linkskurve von der Straße abkam, gegen den Randstein stieß und stürzte. Das Unfallopfer wurde unter fortlaufender Reanimation mit dem Rettungshubschrauber "Christophorus 9" ins Spital geflogen. Die Ärzte konnte das Leben der Frau aber nicht mehr retten. Gegen den Fahrlehrer wird nicht ermittelt.

