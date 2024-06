Ende der Hitzewelle: Kaltfront bringt kühlere Temperaturen

Laut der Prognose der Geosphere Austria vom Sonntag wird eine Kaltfront von Westen eine unbeständige und deutlich kühlere Woche einleiten. Die Höchstwerte liegen ab Montag nur noch bei rund 25 Grad Celsius oder knapp darüber, dafür sind Regenschauer angesagt.

Der Störungseinfluss sorgt so bereits am Montag bis in den Nachmittag hinein für zahlreiche Wolken und erhöhte Schauertätigkeit. Vor allem im Süden und Südosten Österreichs sind wohl auch ein paar Gewitterzellen eingelagert, wodurch regional auch größere Regenmengen zusammenkommen. Im Laufe des Nachmittags lockert es in vielen Regionen zumindest etwas auf und die Sonne lässt sich noch blicken. Der Wind weht schwach bis mäßig, in der Ostregion zeitweise auch lebhaft, aus West bis Nord. Die Tiefsttemperaturen umspannen 13 bis 21 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 18 bis rund 25 Grad, mit den höchsten Werten im Burgenland.

Leichter Störungseinfluss bringt auch am Dienstag vor allem alpennordseitig und im Nordwesten noch recht unbeständiges Wetter. Wiederholt können sich die Wolken dort verdichten und dabei etwas Regen bzw. ein paar Regenschauer hervorbringen. Abseits des Berglandes und im Süden bleibt es hingegen weitgehend trocken, zeitweise zeigt sich auch die Sonne. Der Wind weht mäßig bis lebhaft, vorzugsweise aus West bis Nord. Nach Frühtemperaturen von elf bis 18 Grad sind Tageshöchsttemperaturen zwischen 19 bis 26 Grad angesagt.

Mit einer nordwestlichen Strömung ziehen im Tagesverlauf des Mittwoch wiederholt dichte Wolken durch. Die Sonne zeigt sich maximal zwischendurch. Außerdem gehen vor allem im Westen und Süden Regenschauer nieder, anfangs stauen sich auch an die Alpennordseite Niederschläge. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten teils noch lebhaft aus Nordwest bis Nord. Die Temperaturen umspannen in der Früh elf bis 17 Grad und die Tageshöchsttemperaturen sind mit 16 bis 26 Grad erreicht.

Österreich liegt am Donnerstag dann in einer nordwestlichen Strömung. Mit dieser ziehen immer wieder dichte Wolken durch, die im Bereich der Zentralalpen lokale Regenschauer bringen. Zwischenzeitlich zeigt sich aber auch die Sonne. Der Wind weht im Norden und Osten mäßig, sonst nur schwach aus West. Die Frühtemperaturen umfassen neun bis 17 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 19 bis 26 Grad.

Am Freitag ziehen unter dem Einfluss einer westlichen Strömung bis zum Abend immer wieder dichte Wolken durch. Mit den Wolken muss außerdem zeitweise mit Regenschauern gerechnet werden. Die meisten Schauer gehen jedoch über dem Berg- und Hügelland nieder, vor allem jedoch im Süden und Südosten. Der Wind kommt nördlich des Alpenhauptkammes mäßig, in exponierten Lagen lebhaft aus westlichen Richtungen. Nach elf bis 19 Grad in der Früh sind die Tageshöchsttemperaturen sind mit 21 bis 27 Grad erreicht.

