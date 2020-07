Benzin mit Bohrmaschine umgepumpt: Gehöft wurde Raub der Flammen

Beim Umpumpen von Benzin hatten sich die Treibstoffdämpfe entzündet. Sieben Feuerwehren löschten die Flammen, wie die Landespolizeidirektion mitteilte.

Der Obersteirer wollte gegen 11.00 Uhr in einem Nebengebäude im Ortsteil Dietmannsdorf Benzin aus einem Kanister mittels einer Treibstoffpumpe - die von einer Bohrmaschine angetrieben wurde - in einen höher gelegenen Tank pumpen. Dabei dürften die Benzindämpfe durch die Bohrmaschine entzündet worden sein. Die Flammen breiteten sich explosionsartig aus und setzten das Nebengebäude des Anwesens in Brand. Dabei wurde der Obersteirer verletzt. Er wurde von Einsatzkräften der Rettung und einem Feuerwehrarzt versorgt.

Die Wehren Trieben, Werk Trieben, Dietmannsdorf, Bärndorf, Rottenmann, St. Lorenzen und Au bei Gaishorn löschten die Flammen. Die Herausforderung bestand laut Einsatzkräften darin, dass sich das Feuer durch Brandbeschleuniger ausbreitete - mehrere Treibstoffkanister sowie Acetylen- und Sauerstoffflaschen waren im Nebengebäude gelagert. Ein "Brand aus" konnte aber noch nicht gegeben werden. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt und muss wie die genaue Brandursache noch ermittelt werden.