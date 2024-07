Baum fiel um: Niederösterreicher (61) in Hängematte schwer verletzt

Ein 61-Jähriger war in seinem Garten in einer an einem Baum montierten Hängematte gelegen. Polizeiangaben vom Montag zufolge brach der Baum plötzlich durch, der Stamm stürzte auf den Mann. Der Schwerverletzte wurde vom Notarzthubschrauber "Christophorus 9" in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.

