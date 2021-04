Ausfahrtstests für Straßwalchen nahe Oberösterreichs Grenze

Das Bundesland Salzburg hat gestern die Gangart im Kampf gegen das Coronavirus verschärft und am späten Nachmittag Ausreisebeschränkungen für die nahe der oberösterreichischen Grenze liegenden Gemeinde Straßwalchen (ab Donnerstag) und das Großarltal (ab Mittwoch) verhängt. Straßwalchen zählte gestern 75 aktive Fälle, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 645. Im Großarltal liegt die Inzidenz sogar bei 700. Das Land Salzburg hat einen Assistenzeinsatz des Bundesheeres angefordert. Die Soldaten sollen zusammen mit der Polizei bis 2. Mai die Kontrollen durchführen, so Landeshauptmann Wilfried Haslauer (VP).

In der Vorarlberger Talschaft Bregenzerwald beginnt ab Mittwoch für mindestens sieben Tage eine Ausreisetestpflicht. In den Gemeinden seien die Infektionszahlen in die Höhe geschnellt, Auslöser waren private Treffen, begründete Landeshauptmann Markus Wallner (VP) den Beschluss. Während Salzburg und Vorarlberg die Maßnahmen verschärfen, ist im Burgenland gestern der Lockdown zu Ende gegangen. Mit dem Öffnen der Geschäfte hat auch das Designer Outlet Parndorf wieder seine Tore aufgemacht und damit zahlreiche Einkaufswillige auch aus Niederösterreich und Wien angelockt. Doch derzeit haben nur Einheimische eine „Shopping-Lizenz“.

Die Polizei hat deshalb gestern bei der Einfahrt zum Shoppingcenter alle Autos mit nicht-burgenländischem Kennzeichen angehalten und wieder nach Hause geschickt. Noch setze es keine Anzeigen, sagt Polizeisprecher Helmut Marban. Bei den Kontrollen aufgefallen war auch ein ägyptischer Lenker, der mit einem Mietauto aus der Slowakei nach Parndorf angereist war – um sich ein T-Shirt zu kaufen.

