AUA-Maschine kehrte kurz nach Start zum Flughafen Wien zurück

"Grund dafür war eine Geruchsentwicklung an Bord", teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Das Flugzeug werde nun von der Austrian Technik inspiziert, hieß es. Die Passagiere sollten am Nachmittag mit gut zwei Stunden Verspätung an Bord einer anderen Maschine nach Deutschland geflogen werden.

Betroffen war ein Airbus A320 auf dem Flug OS-153. "Die Geruchsentwicklung wurde mit jener von Putzmittelrückständen verglichen", hieß es vonseiten des Unternehmens. Mehrere Fahrzeuge der Flughafen-Feuerwehr rückten aus. "Die Einsatzkräfte vor Ort wurden als reine Vorsichtsmaßnahme hinzugezogen", teilte die AUA mit.

