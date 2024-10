Steirer (42) nach sexuellem Missbrauch von Kindern festgenommen

Er sitzt in der Justizanstalt Eisenstadt in Untersuchungshaft, bestätigte die Landespolizeidirektion Burgenland. Die Ermittlungen laufen, weitere Details zum Vorfall wurden aufgrund des Opferschutzes nicht bekannt gegeben.

Die Festnahme erfolgte an einer Adresse in der Steiermark vor wenigen Tagen. Seither befindet sich der Mann in U-Haft. Bis jetzt seien zwei Opfer im Alter von acht und 13 Jahren bekannt, hieß es aus der Staatsanwaltschaft Eisenstadt. Der Tatzeitraum erstreckt sich über einen längeren Zeitraum, es soll "mehrfache Angriffe" gegeben haben.

