22-Jähriger verletzte in Wien seine Ehefrau und anderen Mann

Außerdem bedrohte er die beiden mit einem Messer. Danach verließ er die Wohnung, kehrte aber später wieder zurück und versuchte mithilfe einer Brechstange hineinzukommen, da er keinen Schlüssel hat und dort nicht gemeldet ist.

Die Polizei nahm den jungen Mann fest. Er gab an, erst kürzlich eine Haftstrafe verbüßt zu haben. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 22-Jährige in eine Justizanstalt gebracht. Außerdem bekam er ein Betretungs- und Annäherungsverbot auferlegt. Laut Polizei wurden die beiden Opfer noch nicht genauer zu dem Vorfall befragt. Warum der Täter bereits in Haft war, war vorerst nicht bekannt. Nun wird wegen schwerer Nötigung, Körperverletzung und Hausfriedensbruchs gegen ihn ermittelt.

Die Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800/216346 an. Weitere Ansprechpartner: Frauenhelpline: 0800 222 555 - Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217 - Opfer-Notruf: 0800 112 112 - Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22

