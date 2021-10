24-jähriger Salzburger seit fünf Wochen vermisst

Seine Mutter hatte am 23. September die Polizei über das Verschwinden ihres Sohnes informiert. Da bekannt war, dass er sich gerne auch am Untersberg nahe der Stadt Salzburg aufhielt, wurde noch im September eine Suchaktion gestartet, an der sich auch Alpinpolizisten, Bergretter, Suchhunde und das Rote Kreuz beteiligten. Der Einsatz verlief ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

Das Bundeskriminalamt hat mittlerweile eine Personenfahndung nach dem 24-Jährigen veröffentlicht. Der gebürtige Grazer ist 1,88 Meter groß und schlank. Er hat blaue Augen und braune, mittellange Haare. Das Stadtpolizeikommando Salzburg bittet die Bevölkerung um Hinweise unter der Telefonnummer 0043 59133 55 3333.

Der junge Mann war zuletzt mit schwarzen Jeans, einer brauner Jacke und schwarzen Sneakers bekleidet. Er hatte einen schwarzen Rucksack bei sich. Bei der Polizei sind auch schon einige Hinweise eingegangen. "Die Hinweise haben aber nicht zur Feststellung seines Aufenthaltsortes geführt", sagte am Montag eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Salzburg zur APA.

Der Grund seines Verschwinden ist nach wie vor ungeklärt. Derzeit können die Ermittler nicht ausschließen, dass der Vermisste einem Unfall oder Verbrechen zum Opfer gefallen ist oder dass er Suizid begangen hat. Möglich ist auch, dass er sich im Ausland aufhält.