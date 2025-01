20-Jährige lieferte Polizei in St. Pölten eine Verfolgungsjagd

Die junge Frau hatte sich nach Angaben vom Mittwoch einer Anhaltung entzogen und kam mit einem Pkw letztlich von der Straße ab. Verletzt wurde niemand. Die Lenkerin ist der Landespolizeidirektion Niederösterreich zufolge derzeit nicht im Besitz eines Führerscheins.

Die 20-Jährige aus dem Bezirk St. Pölten hatte nach der versuchten Anhaltung beim Niederösterreich-Ring in St. Pölten-Wagram laut Pressebericht "mehrere waghalsige, gefährliche und verkehrsgefährdende Fahrmanöver" durchgeführt. Ein Streifenwagen folgte mit eingeschaltetem Blaulicht, so die Polizei. Auf der B1 in Richtung S33 unterwegs, kam die Frau mit dem Auto von der Fahrbahn ab und in einem Straßengraben zum Stillstand.

Die Niederösterreicherin wird wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit der Staatsanwaltschaft St. Pölten und wegen zahlreicher Verwaltungsübertretungen dem Magistrat angezeigt. Ihren 21-jährigen Beifahrer, ebenfalls aus dem Bezirk St. Pölten, erwartet wegen aggressiven Verhaltens eine Anzeige, teilte die Landespolizeidirektion mit.

