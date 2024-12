Skifahrer (15) prallte abseits der Piste gegen Felsen

Der Bursch wurde nach der Erstversorgung vom Hubschrauber per Tau geborgen

Der 15-jährige Bursche stürzte am Samstag beim Skifahren im Skigebiet Hochzillertal (Gemeindegebiet Kaltenbach, Bez. Schwarz) abseits einer Piste und prallte gegen einen Felsen. Der Jugendliche zog sich dabei schwere Verletzungen am Oberkörper und am Oberschenkel zu.

Er wurde nach der Erstversorgung vom Hubschrauber per Tau geborgen und ins Krankenhaus nach Innsbruck geflogen, informierte die Polizei.

