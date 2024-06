14-Jähriger soll 62-Jährigen in Wien niedergeschlagen und beraubt haben

Beamte wurden wenige Stunden nach dem Vorfall im Zuge ihrer Streifentätigkeit auf den Verdächtigen beim Wilhelmsdorfer Park in Wien-Meidling aufmerksam. Neben Bargeld in der Höhe von 1.570 Euro wurde auch vermutlich Cannabis bei ihm sichergestellt. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Der 14-Jährige gab bei seiner Befragung an, die Tasche in einem Müllcontainer entsorgt zu haben. Dort wurde sie dann von den Beamten auch gefunden.

