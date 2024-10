Zweijähriger Bub griff im Mühlviertel in laufenden Fleischwolf

Eine 30-jährige Mutter arbeitete gegen 8:50 Uhr in ihrer Küche mit einem Fleischwolf, der auf einem fahrbaren Podest abgestellt war. Die Mühlviertlerin aus der Gemeinde Pierbach befüllte das Gerät mit getrocknetem Toastbrot, um Semmelbrösel herzustellen.

In einem unbeobachteten Augenblick gelangte ihr zweijähriger Sohn auf das Podest und griff mit der rechten Hand in die Öffnung. Dabei berührte er mit den Fingern die rotierende Förderschnecke und wurde schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Bub mit dem Rettungshubschrauber in das UKH Linz geflogen.

