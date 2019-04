Brand in Linzer Balkan-Disco vermutlich gelegt

LINZ. Der Vollbrand in einem Nachtclub im Süden von Linz ist vermutlich mit Benzin gelegt worden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Ob ein beim Brand Schwerverletzter mit der Tat zu tun hat, steht noch nicht fest.

Bild: FOTOKERSCHI.AT / BAYER

Es war Freitag gegen 21.30 Uhr, als der Notruf bei der Linzer Berufsfeuerwehr einging. Die Einsatzkräfte waren schon gewarnt: denn in dem Gebäude in der Eduard-Süß-Straße, in dem sich auch ein Nachtclub, eine sogenannte Balkan-Disco, befindet habe es eine Explosion oder Verpuffung gegeben.

Tatsächlich standen Räume des Lokals bereits in Vollbrand, Innenwände waren eingestürzt. Zwei Etagen über der Disco war ein 22-jähriger Linzer im Büro seiner Firma, die sich ebenfalls in dem ehemaligen Semperit-Haus befindet, aufgrund des starken Rauchs eingeschlossen. Die Berufsfeuerwehr brachte ihn mit einer Drehleiter sicher ins Freie. Der 22-Jährige erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.

Im Nahbereich des Brandobjekts wurde auch noch ein schwer verletzter Mann gefunden. Er dürfte bei der Flucht vor den Flammen, die sich explosionsartig ausgebreitet hatten, gestürzt sein und sich dabei einen Unterschenkel gebrochen haben. Ob der 35-Jährige mit der Brandstiftung zu tun hat, stehe noch nicht fest, so ein Sprecher der Polizei. Der Mann musste am Freitag notoperiert werden und konnte deshalb noch nicht befragt werden.

Ob der mutmaßliche Brandanschlag mit dem für Samstag geplanten Auftritt eines bekannten bosnischen Schlagersängers in der Disko in Zusammenhang steht, sei auch Gegenstand von Ermittlungen.

