Zum dritten Mal in einem Monat betrunken am Steuer erwischt

Und er saß schon wieder am Steuer! Weil Polizeibeamte in Mauerkirchen (Bezirk Braunau) genau wussten, dass der 44-Jährige, der an ihnen vorbeifuhr, keinen Führerschein besitzt, hielten sie ihn an. Für den 44-Jährigen war das nicht das erste Mal in diesem Monat, heuer war er davor bereits zwei Mal von Polizisten kontrolliert worden. Jedes Mal war der Schwarzfahrer betrunken, einen Führerschein besitzt er nicht. Beim dritten Mal wies ein durchgeführter Alkoholtest einen Wert von 1,46 Promille aus, berichtet die Polizei. Der Mann wurde am Weiterfahren gehindert und wird bei der Bezirkshauptmannschaft Braunau angezeigt – schon wieder.

Mit 1,62 Promille unterwegs war ein 51-Jähriger in Neuhofen an der Krems. Den Polizeibeamten war seine auffällige Fahrweise aufgefallen, weshalb sie ihn anhielten. Ihm wurde der Führerschein abgenommen, er wird angezeigt.

Drogenlenker angehalten

In der Nacht auf Sonntag führten Polizisten quer durch den Bezirk Kirchdorf Alkohol- und Suchtgiftkontrollen durch. Drei Lenker, die Drogen genommen hatten, konnten aus dem Verkehr gezogen werden. Bei der ärztlichen Untersuchung konnte Amphetamin- und Cannabis-Konsum nachgewiesen werden. Ein Lenker verweigerte die ärztliche Kontrolle. Er musste, so wie die drei Drogenlenker, den Führerschein abgeben. Zwei angehaltene Autofahrer konnten keinen Schein vorweisen, einer von ihnen war betrunken.

