Zu warm: Mit Schnee ist weiterhin nicht zu rechnen

Nebelig, aber mild wird das Wetter in der kommenden Woche.

Mit Schnee ist auch in der letzten Jännerwoche vorerst nicht zu rechnen, denn es bleibt überdurchschnittlich mild.

Am Montag sind Nebel und Hochnebelfelder möglich. Höchsttemperaturen zwischen sieben und zwölf Grad werden erwartet. Vor allem im südlichen Bergland kann stärkerer Wind wehen, im Mühl- oder Innviertel dürfte sich dafür zeitweise die Sonne durchsetzen.

Für den Dienstag wird dann ein kurzer Wettereinbruch erwartet. Die Wolken überwiegen an diesem Tag, zeitweise soll es im ganzen Land Regenschauer geben. Die Schneefallgrenze liegt auf etwa 900 Meter, in den Bergen ist also Neuschnee möglich. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen drei und acht Grad.

Mittwoch wieder sonniger

Am Mittwoch bessert sich die Wetterlage dann schon wieder, es sollte laut Meteorologin Claudia Riedl von der GeoSphere Austria nach der kurzen Front am Dienstag wieder "relativ schnell aufklaren". Sonnenschein wird für das ganze Bundesland erwartet, die Höchsttemperaturen liegen um die zehn Grad.

Auch am Donnerstag bleibt es grundsätzlich relativ freundlich, einzelne Wolken- oder Nebelfelder können dennoch durchziehen. "Es sollte aber auch überall ein paar Sonnenstrahlen geben", sagt Riedl. Am Freitag wird es dann insgesamt ein bisschen bewölkter, die Temperaturen bleiben mit bis zu sieben Grad aber weiterhin wärmer als im Durchschnitt.

Mit Höchsttemperaturen bis zu zwölf Grad ist es diese Woche durchschnittlich zu warm für Ende Jänner, wie die Meteorologin sagt. "Im Nebel passen sich die Temperaturen an. Aber in der Sonne ist es eigentlich zu warm", sagt Riedl.

Weiter kein Schnee in Sicht

Damit ist auch mit Schneefall zumindest bis Februar nicht zu rechnen. Die Prognosen zeigen derzeit zwar für das kommende Wochenende eine Abkühlung an, wie stark diese ausfällt und ob es dann auch für Schneefall in tieferen Lagen reicht, könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau prognostizieren, sagt die Meteorologin. Für kleinere Skigebiete und Schneefans heißt es also weiterhin geduldig sein.

