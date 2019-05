"Zauberkünstler" beim Linzer Cocktail-Festival

Bei ungetrübtem Sonnenschein war die von den OÖNachrichten präsentierte Cocktail-Messe "Liquid Market" im Linzer City Park am Freitagnachmittag ein wahrer Zuschauermagnet. Hunderte Gäste schlenderten von Stand zu Stand, um sich an den köstlichen Kreationen der Künstler zu laben. Mit oder wahlweise auch auch ohne Alkohol.

"Hey, bist du ein Zauberkünstler?", fragen die beiden Mädls den Barkeeper, der gerade gekonnt eine Flasche Gin auf seinem linken Oberarm hin und her tanzen lässt. Der Mann mit den coolen Sonnenbrillen und dem breiten Grinsen im Gesicht heißt Thomas Haneder und hat das Cocktail-Mixen einfach drauf. Das sah im Jahr 2017 eine internationale Jury in Taiwan ebenso und kürte den 38-jährigen Oberösterreicher zum Vize-Weltmeister. Haneder betreibt in Linz das Lokal "Die Cocktailbar" und war am Freitag einer von 26 Barkeepern aus dem In- und Ausland, die im City Park beim Palais des Kaufmännischen Vereins in der Landeshauptstadt ihre Cocktail-Künste zum Besten gaben. Das war Augenschmaus und Gaumenfreude gleichermaßen.

Cocktails selbst kreieren

"Liquid Market" nennt sich das Open-Air-Festival, das es seit einigen Jahren in Wien gibt und heuer erstmals auch in Oberösterreich veranstaltet wurde. Organisator ist "Hotspots", eine Vereinigung der Linzer Gastronomie und Hotellerie. Für 39 Euro Eintritt konnten die Besucher das volle Angebot probieren. Sich ein individuelles Gin-Rezept kreieren zu lassen: auch das war möglich. Ein kleines Buch mit tollen Rezepten zum Selbstausprobieren gab’s inklusive.

