Wo in Oberösterreich der meiste Schnee fällt

In "Staffeln" wird der Winter Oberösterreich weiß färben, wie Meteorologe Josef Haslhofer sagt. Die erste Staffel gab es bereits in der Nacht auf heute zu sehen. Gedreht wurde sie vor allem im Salzkammergut und im Mühlviertel.

In Gmunden schneit es seit den frühen Morgenstunden intensiv, der Räumdienst kommt mit der Arbeit kaum hinterher. Selbst auf der Durchzugsstraße im Stadtzentrum liegt der schwere Schnee zentimeterhoch. "Wer heute kann, lässt sein Auto stehen, die ersten Unfallmeldungen auf der B145 machen bereits die Runde", heißt es von Edmund Brandner, OÖN-Lokalredakteur im Salzkammergut.

Intensiver Schneefall in Gmunden: Der Rathausplatz ist gänzlich weiß. Bild: Brandner

Während es von Gmunden bis Ebensee intensiv schneit, regnet es in Bad Ischl und Hallstatt derzeit noch. "Am Donnerstag wird es im gesamten Salzkammergut anhaltend Niederschlag geben. Regen wird dort bald in Schneefall übergehen. Auch in der Nacht auf Freitag wird es keine Pause geben", sagt Haslhofer.

In Hallstatt ist der Schneefall bislang noch nicht angekommen. Hier regnete es bis Donnerstagmittag. Bild: Preimesberger

Im Innviertel trainierten die Fußballer der SV Ried heute auf einer zentimeterdicken Schneedecke, in Schildorn waren es gut und gerne 20 Zentimeter, die vom Himmel fielen. "Im Innviertel sieht es aber in den kommenden Stunden eher nach Regen, als nach Schneefall aus", sagt Haslhofer.

OÖN-Redakteur Thomas Streif beim Schnee-Training der SV Ried. Bild: Streif

OÖN-Redakteurin Elisabeth Ertl in Schilddorn. Hier fielen gut 20 Zentimeter Neuschnee. Bild: Ertl

Der Schneefall, der Steyr über Nacht weiß färbte, ist bereits in Schneeregen übergegangen. Bei plus zwei Grad gibt es auf Gehsteigen und Straßen derzeit vor allem eines: Gatsch.

Auf den Straßen Steyrs ist vom Schnee vor allem eines übriggeblieben: Matsch Bild: Winterleitner

Im Mühlviertel ist die Schneelage sehr unterschiedlich. Während in Rohrbach und Aigen-Schlägl teils 30 Zentimeter Neuschnee fielen, ist Perg bislang grün geblieben. "Wenn man die S10 in Richtung Norden fährt, ist der Tunnel Götschka heute die Wetterscheide: Bei der Einfahrt im Süden aper und bei der Ausfahrt auf der Neumarkter Seite auf einmal weiß, wenngleich bei weitem nicht so viel wie im Hausruck", heißt es von OÖN-Lokalredakteur Bernhard Leitner. "Im Mühlviertel wird der Schneefall Donnerstagnachmittag nicht mehr so intensiv ausfallen. Dort gibt es eine kleine Verschnaufpause", sagt GeoSphere-Meteorologe Haslhofer.

In Rohrbach ist der Winter in der Nacht auf Donnerstag richtig angekommen. Bild: Fellhofer

In St. Oswald bei Freistadt fielen nur fünf Zentimeter Neuschnee. Bild: Leitner

In Linz und Wels ist von den nächtlichen Schneefällen hauptsächlich Matsch übriggeblieben. Zwar wird es auch hier immer wieder flocken, große Schneemengen sind aber nicht zu befürchten. Dafür teilweise starker Regen.

Brennpunkte Salzkammergut und Pyhrn-Priel

"Im Salzkammergut und in der Pyhrn-Priel-Region wird es am Donnerstag anhaltend schneien, auch am Freitag ist tagsüber mit viel Niederschlag zu rechnen", sagt Haslhofer. Eine kurze Pause gibt erst wieder Samstagnachmittag. Die nächste große Neuschnee-Staffel kommt dann Sonntagabend und am Montag. "Es ist auch in den Tälern mit erheblichen Schneemengen zu rechnen". Insgesamt könnte mehr als ein Meter zusammenkommen. Die Lawinengefahr in den Bergen ist mittlerweile auf Stufe Vier (groß) der fünfstufigen Skala angestiegen.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich