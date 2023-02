Schnee und Matsch: "Viel zum Schaufeln in den nächsten Tagen"

Wie angekündigt, startete der Donnerstagmorgen äußerst ungemütlich. Viele Autofahrer brauchten auf dem Weg in die Arbeit Geduld: Viele Fahrzeuge blieben auf den rutschigen Straßen hängen. Mancherorts versperrten umgestürzte Bäume den Weg. Das Landesfeuerwehrkommando verzeichnete allein von sechs bis sieben Uhr Früh rund 40 Einsätze, vor allem wegen Kfz-Bergungen. Der meiste Niederschlag sei seit gestern im Mühlviertel sowie entlang der Donau von Schärding bis Linz gefallen, heißt es von GeoSphere Austria.

Dort warnt man vor einer Niederschlagsperiode. Eine Nordwest- bis Nordströmung bringt bis Mitte nächster Woche feuchte Luft in die Alpen, die zu anhaltenden Schnee- und Regenfällen führt. Im südlichen Bergland soll es am Donnerstag ununterbrochen weiter schneien, während der Niederschlag im unteren Mühlviertel pausiert. "Dort haben die Leute am Nachmittag Zeit, den Schnee wegzuschaufeln", sagt Meteorologe Josef Haslhofer. Denn in der Nacht auf Freitag kündigt sich erneut starker Schneefall an. Hinzu kommen Windböen bis 80 km/h, die den Schnee verwehen.

Die orange und gelb markierten Regionen sind in den nächsten Tagen besonders gefährdet. Bild: Geosphere Austria

"Auch übers Wochenende schaut es nach viel Niederschlag aus", sagt Haslhofer. Im Salzkammergut und in der Pyhrn-Eisenwurzen-Region könne auch in den Tälern ein Meter Neuschnee zusammenkommen. Gefährlich ist, dass dieser nicht pulvrig, sondern nass sein wird. Bäume könnten unter der schweren Last einstürzen, was wiederum in höheren Straßenzügen zu Sperren führen kann. Auch die Lawinengefahr steigt.

Geosphere Austria rät für die betroffenen Gebiete im Süden des Landes:

Nicht notwendige Autofahrten vermeiden. Sonst auf genügend Treibstoff, warme Kleidung und Getränke achten.

Die Gefahr von Dachlawinen beachten.

Alleen, Parks mit Baumbestand und Wälder meiden.

Informationen über die aktuelle Verkehrslage einholen.

Lawinenlageberichte beachten.

Vorkehrungen für möglichen Stromausfall treffen.

Anweisungen der zuständigen Behörden beachten und Warnungen ernst nehmen.

