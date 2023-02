Schneewarnung: Bis zu einen halben Meter Neuschnee erwartet

Geosphere Austria (ehemals ZAMG) erwartet für den morgigen Donnerstag vor allem an der Alpennordseite teils starken Schneefall. Es könnte zu Problemen auf Straßen, Bahnstrecken und in der Stromversorgung kommen, etwa wenn Bäume unter der Schneelast auf Leitungen stürzen. Besonders betroffen dürften aber Lagen über 700 Meter, etwa im Mühlviertel, sein, hier prognostizierte die Webseite Wetter-muelviertel.at bis zu einen halben Meter Neuschnee, vor allem in der Hochfichtregion. Die Experten warnten dabei auch vor Schneebruch, Äste könnten also unter den hohen Lasten brechen und herabstürzen.

"Unterhalb von 1.000 Meter Seehöhe kann der Schneefall in Regen übergehen, speziell zum Freitag hin, und die Schneemengen fallen geringer aus", sagte Christian Pehsl von Geosphere Austria. In den Bergen jedoch könne die Neuschneemenge sogar vereinzelt um die 100 Zentimeter betragen. Die Temperatur kommt am Donnerstag über fünf Grad nicht hinaus. Der viele Schnee kommt mit ungemütlichem Wind: Spitzen erreichen um die 60 km/h.

Lawinengefahr steigt

In Tirol wird bereits mit verbreitet großer Lawinengefahr, also Stufe 4 der fünfteiligen Gefahrenskala, gerechnet. Die Verantwortlichen mahnten in einer Aussendung zu größter Vorsicht im freien Skigelände, Zurückhaltung und defensives Verhalten seien dringend empfohlen. Die Wintersportler sollten auf den gesicherten Pisten bleiben.

