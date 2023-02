Wie in Kaltenberg im Jahr 2019 drohen auch jetzt wieder Bäume unter Schneelast und Wind zu brechen.

Feuchte Luft vom Nordatlantik bringt bis über das Wochenende hinaus weitere Schneemassen: Vor allem an der Alpennordseite und am Alpenhauptkamm wird es ergiebig schneien, so GeoSphere Austria, die eine Schneewarnung für Oberösterreich ausspricht. Zusätzlich erhöht starker bis stürmischer Wind die Gefahr.

Betroffen sind laut Meteorologen Josef Haslhofer vor allem die Bezirke Steyr Land, Kirchdorf, Gmunden und Vöcklabruck: Ab etwa 600 Metern Seehöhe gelte hier wegen des starken Schneefalls sowie Windes Warnstufe Orange, hohes Gefahrenpotential. GeoSphere Austria warnt vor kleineren Lawinenabgängen auf neuralgische Verkehrswege und Dachlawinen, erhöhter Unfallgefahr auf schneeglatten und verschneiten oder schneeverwehten Straßen, schlechter Passierbarkeit speziell höher gelegener Straßen und Passstraßen. Zudem könne es zu Behinderungen des Schienen- und Flugverkehrs kommen. Durch die neuen Nassschneemassen steige auch die Gefahr von Schneebruch bei Bäumen weiter an - abbrechende Äste könnten Menschen verletzen oder Stromleitungen beschädigen.

Nicht notwendige Autofahrten sollten vermieden, Alleen oder Parks mit Baumbestand und Wälder gemieden, Informationen zur aktuellen Verkehrslage eingeholt, Lawinenlageberichte beachtet, Vorkehrungen für einen möglichen Stromausfall getroffen und Anweisungen von zuständigen Behörden beachtet werden, appelliert GeoSphere Austria.

Warnstufe Gelb betrifft den Alpenrand und Täler des südlichen Berglands - hier führen Schneefall und Wind vor allem zu Problemen auf den Straßen, so Haslhofer.

Autor Renate Stockinger