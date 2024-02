Wir steigen um: Gemeinsam für ein gutes Klima in Oberösterreich

Wenn die nächsten Generationen einmal so auf unsere fossilen Kraftwerke schauen, wie wir das heute auf das Kolosseum von Rom tun, dann haben wir in der Energiepolitik etwas richtiggemacht. Nämlich mit ungläubigen Augen, denkend, dass diese Kraftwerke aus einer fernen, kaum noch vorstellbaren Vergangenheit stammen. Mit dieser Vision stellt sich Johannes Reichl in einem Interview auf der Homepage der Johannes Kepler Universität vor – er würde in diesem Kraftwerk sogar Führungen machen.

Reichl ist Professor und Forscher am Energieinstitut Linz des Linzer Instituts für Technologie (LIT) an der JKU – und, wie unschwer zu erkennen, ein Mann mit einem Plan, einem Ziel und Humor.

„Wir können die Energie nicht auf Knopfdruck ändern, unseren Energieverbrauch hingegen schon.“ Johannes Reichl, Energieinstitut Bild: VOLKER WEIHBOLD

Und er unterscheidet sich von jenen, die immer nur Ideen wälzen: Reichl setzt selbst um und will dabei auch möglichst viele Menschen mitnehmen – dass jeder dabei ganz beiläufig etwas für seine Gesundheit tut, ist ein positiver Nebeneffekt. Und wenn etwas gut für die Menschen und das Land ist, dann sind auch die OÖN Partner.

Das Energieinstitut hat die App "Climate Campaigners" programmiert, bei der jeder mit kleinen "Challenges", also Aufgaben und Herausforderungen, seinen CO2-Fußabdruck verringern kann. Herausforderungen wie …

Lege einen Kauf-nix-Monat beim Gewand ein.

beim Gewand ein. Mach den heutigen Tag zum fleischlosen Tag .

Für Nicht-Pendler: Mache die nächsten sieben Tage nur aktive Fortbewegung .

Verwende bei deinem Geschirrspüler eine Woche lang das Eco-Programm .

Drehe das Thermostat eine Woche lang um ein Grad zurück …

Unkenrufe wie "Das bringt doch alles nix, wenn das nur einer macht" oder "Was bringt es, wenn die Chinesen …" kennt Reichl. "Bevor ich den ersten Kontakt mit einem Elektroauto hatte, hatte ich auch Angst, die Batterie geht aus und das und das und jenes … Aber wenn man dann einmal damit gefahren ist, funktioniert alles viel besser, als man dachte."

Es geht ihm also darum, die vielzitierte "Komfortzone" zu verlassen, einfach einmal etwas Neues auszuprobieren. "Probieren Sie es einfach mal aus und fahren mit dem Rad zur Arbeit. Sie werden sehen, am Ende des Tages werden Sie sogar stolz auf sich sein", sagt Reichl, der vieles schon ausprobiert hat, sein Leben dabei ganz beiläufig ökologisiert hat und dennoch kein Dogmat ist: "Zugegeben, das mit dem Fliegen, das kann ich nicht ganz weglassen."

Ganze Orte als Klimaretter

Und doch gilt die Devise: Besser tun, als sich hinter Ausreden verstecken. Denn es mag schon sein, dass der Einzelne das Klima nicht retten kann, doch was bei der App wunderbar zu sehen ist, ist, dass man nicht alleine ist. Denn dank der Registrierung, in der auch die Postleitzahl angegeben ist, kann sich auch ein gewisser Wettbewerb unter den Orten einschleichen.

Denn gemessen wird nicht nur die individuelle Reduktion von Kohlenstoffdioxid – also CO2 –, sondern auch jene von Gemeinden, einem Bundesland oder individuellen Gruppen – in der Arbeit, in der Familie, im Freundeskreis, im Verein … "Diese Challenges sind ein Antrieb, viele werden sehen, dass das Große dann doch im Kleinen passiert", sagt der Linzer.

Teil der Energiewende sein

In jedem Fall ist ein Mitmachen bei der Challenge ein einfaches Mittel, Teil der Energiewende zu sein. Denn freilich, von einer "vollständigen Energiewende sind wir noch ein Stück entfernt", sagt Reichl. Zwar sieht er beim Strom bis 2030 das Ziel in Reichweite, bei der fossilen Energie wird es noch um ein gutes Stück länger dauern. "Wir können die Energie nicht auf Knopfdruck ändern, unseren Energieverbrauch hingegen schon", sagt Reichl.

Es ist eben ein Prozess. Und in jedem Fall werden spätere Generationen mit ungläubigen Augen auf uns blicken und es nicht glauben können, wie verschwenderisch wir waren.

So einfach geht`s

Wenn Sie bei der OÖN-Klima-Challenge mitspielen wollen, laden Sie die App Climate Campaigners im Play Store oder App Store auf Ihr Handy und registrieren Sie sich. Dazu geben Sie einen Namen, Wohnort, E-Mail-Adresse ein und bestätigen dann ein Registrierungs-E-Mail. Wenn Sie die Fragen zum persönlichen C02-Fußabdruck beantworten, können Sie den Schieberegler verwenden.

In drei Hauptkategorien können Sie Challenges auswählen (Mobilität, Wohnen & Energie, Lebensmittel). Die OÖN-Challenges sind als solche gekennzeichnet.

Bei jeder Challenge gibt es eine Beschreibung, unter „Schritte und Tipps“ Zusatzinfos und bei „Prämie“ die Anzahl der Spielmünzen, wenn Sie die Challenge erfolgreich beenden.

Sie können mehrere Challenges gleichzeitig spielen und sie mit Freunden teilen (klicken Sie auf die drei Punkte rechts oben).

Im Prämienshop gibt es Gutscheine, etwa für ein OÖN-Abo.

