"Wir haben großen Nachholbedarf": Haberlander für Masern-Impfpflicht

LINZ. Nach der jüngsten Masern-Welle in der Steiermark und Salzburg ist die politische Diskussion voll entbrannt. Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) sprach sich am Donnerstag auf OÖN-Anfrage für eine verpflichtende Masern-Impfung für Babys aus. Damit stellt sie sich gegen Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ).

Ein kleiner Stich, und man ist vor einer Masern-Infektion geschützt. Bild: APA

14 bestätigte Masernfälle sind es derzeit in der Steiermark, am Donnerstag wurden aus dem Unterpinzgau (Salzburg) sechs weitere Fälle gemeldet. Es gibt mittlerweile einen Ansturm auf Impfstellen und Kinderarztpraxen, und die Diskussion über eine Impfpflicht ist voll entbrannt. Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) hatte sich zuletzt dagegen ausgesprochen.

Die in Oberösterreich für Gesundheit zuständige LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) sieht das völlig anders: "Ich bin für eine Impfpflicht bei Masern", sagt sie im OÖNachrichten-Gespräch. Ihre Position hat sie am Donnerstag auch bei der Landtagssitzung vertreten.

Während Hartinger-Klein die Impfung weiterhin den Eltern überlassen will und die Aufklärung über die Gefahren der hoch ansteckenden Infektion für ein probates Konzept hält, ist das für Haberlander zu wenig: "Wir sollten eine Impfpflicht zumindest überdenken und eine bundesweite Regelung finden", sagt sie. Auch wenn ihr bewusst sei, "dass ich derzeit mit meiner Forderung nicht durchdringen werde".

Der "Ball" liegt jetzt beim Bund

Unterstützt wird sie von den steirischen Gesundheitssprechern Barbara Riener (VP) und Hannes Schwarz (SP). Auch sie wollen eine Verankerung der Impfung im Mutter-Kind-Pass. Dies bedürfe aber einer bundesgesetzlichen Regelung. Dazu sollten die entsprechenden parlamentarischen Schritte folgen.

Die Impfpflicht würde laut Haberlander vor allem eines bringen: "Herden-Immunität". Das heißt, dass sich die Immunität gegen das Masernvirus in der Gesamtbevölkerung so weit verbreitet, dass auch nicht-immune Menschen geschützt sind – weil sich der Erreger nicht mehr ausbreiten kann.

Das von der Gesundheitsministerin ins Treffen geführte Anreizsystem gebe es schon, sagt Haberlander: "Für eine freiwillige Impfung im Rahmen des Mutter-Kind-Passes bekommt man drei Mal 125 Euro, dennoch erreichen wir keine zufriedenstellende Durchimpfungsrate." Sie liegt in Oberösterreich bei 80 Prozent, 95 Prozent sollten es laut WHO sein.

Ob Sanktionen etwas bringen könnten – etwa Streichung der Familienbeihilfe und der Schulfahrt-Beihilfe? "Nein, denn damit würde man letztlich die Kinder treffen", gibt Haberlander zu bedenken. Kinder von Eltern, "die sich zu wenig mit dem Thema und der Gefährlichkeit des Masern-Erregers auseinandersetzen". Umso wichtiger seien aufklärende Gespräche durch Haus- und Kinderärzte.

Aus der Ukraine eingeschleppt

Aufklärung: Das betrifft zuerst einmal das Wissen, ob man vor Masern geschützt ist. "Dazu dient ab 2021 der elektronische Impfpass", sagt Haberlander. Darin eingetragen werden vom Arzt sämtliche dokumentierte Impfungen eines Patienten und die Menge an Antikörpern gegen das Masern-Virus in dessen Blut. So lässt sich erkennen, ob man immun ist oder nicht.

Wie prekär die Lage mittlerweile ist, zeigen auch erste Masern-Fälle im Bezirk Schwaz (Tirol). Sechs Babys kamen ins Spital. Im LKH Graz mussten heuer schon 50 Patienten wegen Masern behandelt werden. Seit heute, Donnerstag, ist die Herkunft des Masern-Stammes geklärt: Laut der steirischen Landessanitätsdirektion stammt er aus der Ukraine und wurde vermutlich von Touristen eingeschleppt.

In sieben EU-Ländern gibt es eine Impfpflicht

Seit 2018 hat Frankreich die verpflichtenden Impfungen für Kinder ausgeweitet. Jedes neugeborene Kind muss in den ersten zwei Lebensjahren gegen elf Krankheiten geimpft werden.

die verpflichtenden Impfungen für Kinder ausgeweitet. Jedes neugeborene Kind muss in den ersten zwei Lebensjahren gegen elf Krankheiten geimpft werden. Auch Italien hat kürzlich nach einem Masern-Ausbruch Pflichtimpfungen gegen zehn Krankheiten für Kinder eingeführt. Kroatien, Lettland, Ungarn und Tschechien schreiben ebenfalls vor, dass Kinder gegen bestimmte Krankheitserreger geimpft sein müssen.

hat kürzlich nach einem Masern-Ausbruch Pflichtimpfungen gegen zehn Krankheiten für Kinder eingeführt. schreiben ebenfalls vor, dass Kinder gegen bestimmte Krankheitserreger geimpft sein müssen. In Belgien gibt es eine Impfpflicht nur für Kinderlähmung.

gibt es eine Impfpflicht nur für Kinderlähmung. Lediglich eine Impfempfehlung gibt es in Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Österreich, Litauen und der Schweiz.

gibt es in Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Österreich, Litauen und der Schweiz. Die meisten Masernfälle gab es im Vorjahr in Griechenland mit 244,6 Betroffenen pro Million Einwohner. In Österreich waren es 8,8 Masernfälle. Die wenigsten Masernerkrankungen hatte Dänemark mit einem Fall.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema