Windräder in Oberösterreichs Bergland? "Klare Grenzen" gefordert

Mehr als 1300 Windräder gibt es bundesweit, in Oberösterreich sind es nur 31. In Zukunft wird ein starker Zuwachs forciert: Die Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 ausschließlich erneuerbaren Strom zu verbrauchen. Das bedeutet eine Verdoppelung der derzeitigen Windkraftleistung. Geht es nach Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne), so sollen bis dahin hundert neue Windräder in Oberösterreich gebaut werden.

Der Ausbau wird stark diskutiert. "Oberösterreich ist kein Windkraftland" - mit dieser Aussage ließ Umweltanwalt Martin Donat im Juni 2023 aufhorchen. Seine Begründung: Allein wegen der 1000-Meter-Abstandsregel würden 90 Prozent des Landesgebiets für Windkraftanlagen ausscheiden. Am Donnerstag lud Donat zu einer Pressekonferenz in Linz, in der er Argumente gegen die Errichtung von Windrädern in Oberösterreichs Alpenraum darlegte.

EU-Richtlinie: "Naturschutz hinkt hinterher"

Die Überarbeitung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie der EU ("RED III") nahm er zum Anlass. Mitgliedstaaten werden dabei verpflichtet, die oftmals jahrelangen Verfahren zur Genehmigung von erneuerbaren Energieanlagen erheblich zu kürzen. Bis 21. Februar 2026 müssten sogenannte "Beschleunigungsgebiete für erneuerbare Energie" ausgewiesen werden. Auf dieser Basis sollen Verfahren beschleunigt werden. Die Richtlinie sieht für Projekte wie Windparks ein "überragendes Interesse". Donat kritisiert, dass damit Naturschutz-Interessen hinterherhinken. "Die Ausweisung der Beschleunigungsgebiete ist daher entscheidend", sagte Donat.

Er fordert, dass die Alpinzone - also Nationalpark Kalkalpen, Totes Gebirge und Dachstein - verbindlich als sogenannte "Sensibilitätszone" festgelegt wird. "In dieser Zone ist die Errichtung von Windkraftanlagen nicht möglich."

Aus dem Archiv:

Klimaschutz als Vögelkiller? Die Grüne fordern einen Ausbau der Windkraft, die FP warnt vor einer Gefahr für die Artenvielfalt.

Gegenwind für Windkraftprojekte im Mühlviertel: Eine Stellungnahme des Oberösterreichischen Umweltanwalts listet zehn Argumente aus dem Umwelt-, Arten- und Landschaftsschutz für eine "Sensibilitätszone" im Freiwald auf

"Region hat seinen Beitrag mehr als geleistet"

Gegen die Errichtung von Windrädern in seiner Heimatregion sträubt sich auch Losensteins Altbürgermeister Gottfried Schuh. "Wir haben neun Wasserkraftwerke im Steyrtal und sieben im Ennstal. Ich finde, die Region hat damit ihren Beitrag zur erneuerbaren Energie mehr als geleistet", sagte Schuh. Zuspruch bekam er von den Naturschutzreferenten des Alpenvereins und der Naturfreunde Oberösterreich. "Mit der EU-Richtlinie wird Klimaschutz zum Herzass ,der Naturschutz wird an die Wand gespielt", sagte AV-Referent Herbert Jungwirth. Naturfreund Sepp Friedhuber stellte klar: "Natürlich haben wir nichts gegen grüne Energie." Eine Errichtung von Windkraftanlagen im Gebirge würde aber eine "massive Landschaftszerstörung" bedeuten, sagte er.

"Antrag liegt nicht vor"

Auf OÖN-Nachfrage, ob im Bergland Windkraftanlagen in Planung seien, hieß es aus dem Büro des Umweltlandesrats: "Ein Antrag liegt nicht vor." Bei derartigen Projekten komme die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) zum Zug. In Oberösterreich gebe es bisher keine überörtliche "Energie-Raumplanung".

Verweis auf UVP

Das UVP-Gesetz, das im März 2023 in Kraft getreten ist, schreibt vor, dass Umwidmungsverfahren in den Gemeinden nicht mehr Voraussetzung sind für den Bau einer Windkraftanlage. Projektwerber haben nun das Recht, direkt einen Genehmigungsantrag bei der UVP-Behörde zu stellen, auch wenn es in der betroffenen Gemeinde keine ausgewiesenen Windzonen gibt. Die Behörde prüfe in diesem "konzentrierten Verfahren" alle maßgeblichen Fragen und erteile im Idealfall am Ende auch eine Genehmigung. Grundvoraussetzung ist aber nach wie vor die Zustimmung der Gemeinde.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Verena Gabriel Verena Gabriel