Umweltanwalt: "Oberösterreich ist kein Windkraftland"

Das Bundesland sei „kein Windkraftland“, fasste Umweltanwalt Martin Donat am Montag bei einem Medientermin in Linz zusammen. So sei das Potenzial der Windverteilung aus Sicht der Nutzbarkeit für die Energieerzeugung im Vergleich zu den anderen Bundesländern „gering bis äußerst mäßig“, sagte Donat und verwies auf windschwache Regionen wie die Alpentäler entlang von Salzach und Donau sowie auf die niedere Lagen des Mühlviertels.

"Menschenschutz"

Dazu würden 90 Prozent der Flächen in Oberösterreich wegen des 1000 Meter einzuhaltenden Mindestabstandes von Windkraftanlagen zu bewohnten Objekten wegfallen. Grund sei der „hohe Zersiedelungsgrad“. 90 Prozent der Flächen würden demnach nicht wegen des Natur-, sondern wegen des „Menschenschutzes“ wegfallen, sagte Donat.

Auch aus Sicht des Vogelschutzes kämen weitere Landesteile für die Windkraftnutzung nicht in Frage, sagte Uhl. In einer von der Umweltanwaltschaft bei BirdLife in Auftrag gegeben Studie werden 18 Teilgebiete als Tabuzone ausgewiesen, weil dort etwa gefährdete Brutvogelarten vorkommen oder es sich um bereits existierende EU-Vogelschutzgebiete handle. Dies entspreche 34 Prozent der Landesfläche. Darunter sind etwa der Böhmerwald, das Donautal östlich und westlich von Linz, der Irr-, Mond- und der Attersee. Hinzu kommen so genannte Vorbehaltszonen, in denen Brutvögel „mit fallweise hoher Signifinanz“ (wie etwa Schleiereule, Steinkauz, Kiebitz) angesiedelt sind. Als weiteren regionalen Ausschlussgrund für Windkraftanlagen führte Uhl den Vogelzug an: Oberösterreich weise im windkraftsensiblen Höhenbereich „ein gebietsweise sehr starkes Vogelzugaufkommen“ auf.

Donat führte weiters den Schutz vor Großlandschaften an. Windräder würden aufgrund ihrer Größe und Rotation Landschaften überprägen und den Landschaftscharakter dauerhaft verändern, sagte er. Aus Sicht der Umweltanwaltschaft seien daher in diesem Zusammenhang Großlandschaften wie etwa der Böhmerwald, Kobernaußerwald-Hausruck, Nationalpark Kalkalpen oder auch das Unseco-Welterbe Salzkammergut-Dachstein von Windkraftanlagen freizuhalten.

Zusammenfassend gesehen müssten vor der Errichtung neuer Erzeugungsanlagen die Energie-Effizienz erhöht sowie die Verluste entlang der ganzen Energieumwandlungskette verringert werden, sagte Donat.

Keine "Luftschlösser"

Sowohl Wirtschafts- und Energielandesrat Markus Achleitner (VP) als auch Landeshauptmann-Stv. und Naturschutzreferent Manfred Haimbuchner (FP) fühlten sich durch Donats Ausführungen bestätigt: „Wir haben immer darauf hingewiesen, dass man den Menschen nicht Sand in die Augen streuen dürfe, indem man Träumereien und Luftschlösser in Sachen Windkraft einfordert“, sagte er in Richtung Oberösterreichs Grünen-Chef Stefan Kaineder, der sich für den Ausbau von Windkraft starkmacht. Achleitner befürworte stattdessen die Erweiterung bestehender Windkraftanlagen. Die Energiewende könne durch „reine Ideologie und Wunschdenken nicht gelingen“, sagte Haimbuchner. „Ich bin in der Frage der Windkraft kein Verhinderer, sondern ein pragmatischer Realist.“

Windkraftausbau müsse „genaueste Überprüfungen“ durchlaufen, hielt Kaineder entgegen, eine „pauschale Ablehnung ist aber der völlig falsche Ansatz“, hielt er fest. Der Windkraft „pauschal mit Menschen- und Artenschutz zu argumentieren, ist ein Widerspruch in sich“.

