Wieder Mädchen niedergefahren: Arwa (7) ringt mit dem Tod

ATTNANG-PUCHHEIM. Nur wenige Meter von ihrem Elternhaus entfernt wurde ein sieben Jahre altes Mädchen am Dienstag gegen 13 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Attnang-Puchheim (Bezirk Vöcklabruck) lebensgefährlich verletzt.

Arwa wurde ins Krankenhaus geflogen. (laumat) Bild:

Arwa war gemeinsam mit ihrem zehnjährigen Bruder auf dem Heimweg von der Schule entlang der Puchheimer Straße unterwegs, als der Bruder das schreckliche Unglück seiner kleinen Schwester mitansehen musste.

Laut den Schilderungen des 47 Jahre alten Unfalllenkers lief das Mädchen vom Gehsteig plötzlich auf die Fahrbahn. Der Lenker aus dem Bezirk Vöcklabruck konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste mit seinem VW Passat das Mädchen. Die Siebenjährige wurde durch die Wucht des Aufpralls quer über die Fahrbahn auf den gegenüberliegenden Gehsteig geschleudert. Dort blieb sie bewusstlos mit schweren Verletzungen liegen. Der Unfalllenker alarmierte sofort die Rettungskräfte. Arwa wurde nach der Erstversorgung mit einem Notarzthubschrauber zum Med Campus IV in Linz geflogen.

Dort kämpften die Ärzte auch gestern noch um das Leben des Kindes: "Sie wird intensivmedizinisch betreut, ihr Zustand ist sehr kritisch", sagte ein Sprecher des Klinikums. Die Polizei bittet etwaige Zeugen des Unglücks, sich zu melden.

Zehnjährige starb nach Unfall

Der Unfall in Attnang-Puchheim ist das zweite schwere Unglück mit einem Kind binnen weniger Tage. Am 20. März war eine Zehnjährige in der Gemeinde Feldkirchen bei Mattighofen (Bezirk Braunau) ebenfalls von einem Pkw gerammt worden. Die Schülerin wurde auf der Habersdorfer Landesstraße vom Pkw eines 76 Jahre alten Pensionisten erfasst und über die Motorhaube 33 Meter durch die Luft in eine angrenzende Wiese geschleudert. Die junge Innviertlerin erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema