Wetterwarnung: Am Samstag drohen wieder heftige Gewitter

Täglich grüßt das Murmeltier: Wieder hat Geosphere Austria (vormals ZAMG) für den Nachmittag und Abend eine Wetterwarnung ausgegeben. Noch bis Mitternacht gilt für den Großteil des Bundeslands eine orange Gewitterwarnung, die zweite Warnstufe auf der dreistufigen Skala.

Starkregen, Sturm und Hagel

In der feucht-labilen Luftmasse entstehen Schauer und Gewitter, die Unwetterpotential haben und sich bis weit in die Nacht hinein ziehen können. Es drohen wieder Starkregen, Sturmböen und Hagel. Damit sind auch wieder lokale Überflutungen und Probleme in Straßenverkehr, etwa durch Vermurungen oder umgestürzte Bäume zu befürchten.

Für weite Teile des Bundelandes gilt eine orange Gewitterwarnung.

Schon am frühen Nachmittag waren in Teilen der Steiermark und Niederösterreichs heftige Gewitter unterwegs. Im Laufe des Nachmittags sollte es auch Oberösterreich treffen. "Über Bayern und Baden-Württemberg hat sich schon Einiges zusammengebraut", sagt Maximilian Stärz von Geosphere Austria im OÖN-Gespräch. Er erwartet, dass einerseits Gewitter aus Bayern ins Land ziehen und sich andererseits im Salzkammergut und südlichen Bergland welche bilden.

Die Experten von Geopshere raten, rechtzeitig bewegliche Gegenstände im Freien – etwa Partyzelte, Trampoline oder Gartenmöbel – zu sichern, Sonnenschirme abzuspannen und Markisen einzuziehen. Es könne zu lokalen Stromausfällen, Straßensperren oder auch Verspätungen und Ausfällen im Öffentlichen Verkehr kommen.

Was Sie jetzt beachten sollten:

Beobachten Sie die lokale Wetterentwicklung und beachten Sie die Blitzgefahr, rechnen Sie mit raschen Entwicklungen und Änderungen der Gewitterzugbahn

Sichern Sie rechtzeitig bewegliche Gegenstände im Freien (wie z. B. Partyzelte, Trampoline oder Gartenmöbel)! Spannen Sie Sonnenschirme ab und ziehen Sie Markisen ein

Planen Sie Verspätungen im Straßen-, Schienen- und Flugverkehr ein

Schließen Sie Fenster, Türen und Garagentore sowie Dachfenster und Lichtkuppeln

Rechnen Sie mit vorübergehenden Stromausfällen

Suchen Sie im Freien rechtzeitig Schutz

Beachten Sie Gewitter- und Sturmwarnungen an Seen

Landen Sie Sportfluggeräte frühzeitig, laufen Sie mit Booten zügig Häfen an

Es bleibt unbeständig

Unbeständig geht es auch am Sonntag weiter. Schon am Vormittag ziehen erste Schauer durch, im Tagesverlauf entstehen vermehrt Quellwolken. Allerorts kann es dann zu kräftigen Schauern und Gewittern kommen, wieder gilt ab 12 Uhr eine gelbe Unwetterwarnung.

