Hochwasser: Vorerst Entwarnung für Donau und Inn, aber erneut Anstieg befürchtet

Freitagfrüh war die Donau nach dem Hochwasser am vergangenen Wochenende und zu Wochenbeginn für die Schifffahrt wieder freigegeben worden, die langsam sinkenden Wasserpegel hatten es möglich gemacht. Allerdings nur für wenige Stunden: Am Nachmittag mussten die Schotten bereits wieder dicht gemacht werden - die OÖNachrichten berichteten.

Zwar waren erneut leicht steigende Pegel vorhergesagt, dass es aber so rasch gehen würde, damit hatte niemand gerechnet. Der Hydrografische Dienst prognostizierte gestern, dass für heute, Samstag, Entwarnung gegeben werden könnte. Und tatsächlich sanken die Pegel entsprechend. Die Warngrenzen wurden am Samstagvormittag wieder unterschritten, die Wasserstände an der Donau seien im Fallen, wenn auch langsam und weiter auf hohem Niveau, so der Hydrografische Dienst des Landes in einer Aussendung.

Vorbei ist die angespannte Lage damit aber nicht: Das Wetter bleibt auch am Wochenende unbeständig. Wieder sind starke Niederschläge vorhergesagt, allerdings voraussichtlich lokal begrenzt. Nach den derzeitigen Prognosen sind erneute Anstiege des Inn und der Donau möglich, vor allem in der Nacht von Sonntag auf Montag und am Montag. Kleinere Gewässer seien von den angekündigten Regenfällen aber eher betroffen.

Die Prognose für Ihre Region finden Sie hier.

