Wieder zahlreiche Feuerwehreinsätze nach Gewitter in Oberösterreich

Es war gegen 18:30 Uhr, als sich der Himmel im Innviertel von Westen her bedrohlich verdunkelte: Über Bayern hatte sich in der feucht-warmen Luft eine Gewitterlinie zusammengebraut, die – wie von Geosphere Austria (vormals ZAMG) prognostiziert – ab den frühen Abendstunden über das Bundesland zog.

Vor Starkregen, Hagel und Sturmböen hatten die Experten gewarnt. Letztlich war es vor allem der regional heftige Niederschlag, der Oberösterreichs Feuerwehren binnen weniger Stunden dutzende Male ausrücken ließ. Der erste Unwetteralarm des Tages ging um 18:46 Uhr bei der Landeswarnzentrale ein: In Gilgenberg am Weilhart (Bezirk Braunau) war ein Keller überflutet worden. Ähnliche Alarmierungen folgten auf dem Fuße: Vor allem galt es, lokale Überschwemmungen zu beseitigen und Verkehrswege freizumachen.

Gewitterwarnung bis Mitternacht

Bei der Feuerwehr hatte man sich gerüstet: Die Landeswarnzentrale war schon im Vorfeld des Unwetters personell verstärkt worden, um ein höhere Anzahl an Notrufen abarbeiten zu können. "Da haben wir schon weitaus Schlimmeres erlebt. Bis jetzt kann man sagen, dass die Gewitter zum Glück nicht ganz so tragisch ausgefallen sind, wie prognostiziert", zog Martin Burger vom Landesfeuerwehrkommando (LFK) gegen 21 Uhr eine vorläufige Bilanz. Bis zu diesem Zeitpunkt mussten rund 50 Feuerwehren zu etwa 60 Einsätzen ausrücken.

Es sollten noch mehr werden. "In Summe waren 115 Feuerwehren mit 1700 Kräften bei 91 Einsätzen eingesetzt", teilte das LFK gegen 22:10 Uhr mit. In der Landeswarnzentrale ging man davon aus, noch bis spät in die Nachtstunden mit den Folgen des Unwetters beschäftigt zu sein. Betroffen waren vor allem die Bezirk Braunau, Vöcklabruck, Gmunden, Wels-Land und Linz-Land. Das Mühlviertel war vorerst (Stand 22:15 Uhr) verschont geblieben. Die orange Unwetterwarnung von Geosphere Austria galt noch bis Mitternacht.

In Kematen am Innbach (Bezirk Grieskirchen) wurden die Feuerwehren zu einem Brand auf einem Bauernhof gerufen, in Haag am Hausruck mussten die Kameraden während des Unwetters wegen eines brennenden Baumes ausrücken. In beiden Fällen könnte Blitzschlag der Auslöser gewesen sein. Bestätigen ließ sich das vorerst nicht.

Regional fielen die Regenmengen recht unterschiedlich aus, wie aktuelle Messdaten zeigen: So gingen etwa in Wels-Laahen binnen kurzer Zeit an die 25 Liter Niederschlag pro Quadratmeter nieder, während es im etwa 5 Kilometer entfernten Krenglbach nur gut 5 Liter waren. Starke Niederschläge wurden beispielsweise auch in Gmunden (28,3 Liter), Ebensee (27,4 Liter) und Waldneukirchen (27,2 Liter) gemessen.

Überschwemmungen bei Graz

Schwere Gewitter mit anhaltendem Starkregen haben am frühen Samstagabend auch im Großraum Graz-Nord und im nördlichen Teil des Bezirks Graz-Umgebung für Überflutungen gesorgt. Durch die Regenfälle ging im Nahbereich der A9 knapp nach der Anschlussstelle Übelbach eine große Mure ab, welche die Richtungsfahrbahn nach Süden verlegte. Wenig später erfolgte die Sperre Richtung Norden wegen der anhaltenden starken Regenfälle. Auch in Deutschfeistritz (Bezirk Graz-Umgbeung) spielten sich dramatische Szenen ab, wie Videos, die sich derzeit in sozialen Medien verbreiten, zeigen:

Es bleibt unbeständig

Unbeständig geht es auch am Sonntag weiter. Schon am Vormittag ziehen erste Schauer durch, im Tagesverlauf entstehen vermehrt Quellwolken. Allerorts kann es dann zu kräftigen Schauern und Gewittern kommen. Wieder gilt ab 12 Uhr eine gelbe Unwetterwarnung, bevor uns am Montag eine Kaltfront erreicht.

Dieser Artikel wurde zuletzt um 22:16 Uhr aktualisiert.

Autorin Judith Pointner Redakteurin Online Judith Pointner