Wetterumschwung: "Das Potenzial für schwere Gewitter ist groß"

Ganz genau kann man noch nicht sagen, wo und wann in den nächsten Tagen die Gewitter über Oberösterreich hereinbrechen werden. Aber das Potenzial dafür sei durch die aktuelle Wetterlage sehr hoch, sagt Maximilian Stärz, Meteorologe bei Geosphere Austria.

Der erste Gewitterkomplex könnte uns bereits morgen, Donnerstag, in den Abendstunden der Sommersonnenwende erreichen. "Er zieht aus dem Norden über Bayern nach Oberösterreich, je nach Luftströmung kann er sich aber auch über Tschechien entladen", so der Experte.

Starke Gewitter am Freitag

Am Freitag wird es untertags dann noch einmal richtig heiß mit Temperaturen über 30 Grad. Am Nachmittag und Abend steigt dann laut Prognose die Wahrscheinlichkeit für Gewitter stark an. "Noch wissen wir nicht genau, welche Regionen in Oberösterreich besonders betroffen sein werden. Derzeit sieht es so aus, als würde die Gewitterfront einmal quer über das ganze Bundesland ziehen", sagt Stärz.

Eine massive Abkühlung wird die Kaltfront allerdings nicht bringen. In der Nacht auf Samstag sinken die Temperaturen lediglich auf unter zwanzig Grad.

Schwierige Vorhersagen

Generell seien genaue Prognosen zu Gewittern eher schwierig, sagt Stärz. Es komme besonders darauf an, wie sie entstehen, eine Einschätzung sei nicht so sicher wie bei anderen Wetterphänomenen. Da es derzeit aber sehr schwül ist, herrschen optimale Bedingungen für schwerere Unwetter.

Die Stärke der Gewitter hänge außerdem davon ab, ob sie am Tag oder in der Nacht niedergehen. "Durch die Sonneneinstrahlung ist tagsüber mehr Energie vorhanden und die Gewitter sind tendenziell heftiger", sagt Stärz.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Lena Gattringer Redakteurin Leben Lena Gattringer

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.