Westring: Jetzt wird an der Baustelle doch wieder gearbeitet

Am Montag voriger Woche hat die Asfinag im Zuge der Corona-Krise die Arbeiten auf ihren zwei Brückenbaustellen in Linz, den A7-Bypässen und dem Westring, eingestellt. Bei den Bypässen herrscht noch immer Ruhe, beim Westring wird wieder gearbeitet.

Auf der Urfahraner Seite werde das Betonieren des Ankerblocks vorbereitet, an dem später die Brückentragseile befestigt werden sollen, sagt Martin Pöcheim von der Asfinag und begründet dies so: "Die Baufirma hat uns ersucht, dass sie die Arbeiten fortsetzen kann." Nachdem das Unternehmen versichert habe, dass alle Sicherheitsmaßnahmen eingehalten würden (Abstandhalten der Bauarbeiter zueinander etc.) sei man dem Wunsch nachgekommen.

Auch auf der Linzer Seite wird gearbeitet. Hier gehe es vor allem um Sicherungsarbeiten, so der Asfinag-Ingenieur. Fangnetze würden angebracht, um Steinschläge auf der B129 zu verhindern. Außerdem würden die Bohrarbeiten für die Einbringung des Ankers fortgesetzt. "Der Prozess gehört abgeschlossen", sagt Pöcheim.

Artikel von Anneliese Edlinger Lokalredakteurin Linz a.edlinger@nachrichten.at