Wenn die Berge bröckeln

Sie können Berge grundlegend verändern: Felsstürze, die mit einer derartigen Wucht in Richtung Tal donnern, dass kein Stein auf dem anderen bleibt. Wie im Herbst 1993, als die Große Bischofsmütze im Gosaukamm einen 200 Meter hohen Pfeiler und damit nicht nur eine Kletterroute, sondern viel von ihrer markanten Erscheinung verlor.

Und sie können gefährlich sein. Wie im Mai 2016, als ein Brocken in der Größe eines Einfamilienhauses den bei Bergsteigern beliebten „Peternpfad“ im steirischen Gesäuse unpassierbar machte.

Wie berichtet, lösten sich am vergangenen Montag auch auf dem Gmundner Traunstein 1500 Tonnen schwere Felsen von der Südseite des Berges. Der Brocken, der zum Teil die Forststraße traf, die vom Ostufer des Traunsees in Richtung Mairalm führt, wog alleine 300 Tonnen. Die Straße bleibt bis mindestens Montag gesperrt, es bestehe „Lebensgefahr“.

Wenn Felsen plötzlich bersten

Die Berge seien nach wie vor in Bewegung, teils mehrere Zentimeter pro Jahr, sagt Günter Moser, der sich als Geologe selbst ein Bild von den Felsmassen auf dem Traunstein gemacht hat. Dass dabei auch Gestein bricht, sei ein normaler Vorgang. Aber es gebe noch weitere, deutlich relevantere Gründe für die zunehmende Häufigkeit von Felsausbrüchen: „Die Niederschlags- und Temperaturverteilung hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert“, sagt er. Starke Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht erzeugen Spannungen im Fels, fügen ihm Risse zu, bis er schließlich birst. Zudem kommen die deutlich längeren Trockenperioden, die von starken Niederschlagsereignissen abgelöst werden. „Wärme dehnt das Felsmassiv, in den Klüften sammelt sich dann das Wasser“, sagt Moser. So viel, dass er dadurch regelrecht gesprengt wird.

Auch bei der Ausbruchstelle auf dem Traunstein trete nach wie vor Wasser aus den Klüften. In den höheren Regionen verursachen die steigenden Temperaturen noch viel größere Probleme: Der Permafrost, auch Dauerfrostboden genannt, taut auf. Im Schweizer Kanton Wallis, wo die Null-Grad-Grenze im heurigen Sommer teilweise auf über 5000 Meter gestiegen ist, kam es deswegen zu einem tragischen Unfall: Ein Bergführer und sein Gast stürzten wegen eines Felsausbruchs vom Matterhorn in den Tod.

„Stehen am Beginn der Entwicklung“

In Oberösterreichs Bergen komme es zwar auch immer wieder zu Unfällen durch Steinschlag, eine zunehmende Häufigkeit kann Bergrettungsleiter Christoph Preimesberger aber nicht feststellen: „Damit haben wir noch kein größeres Problem. Einen Wandel gibt es im alpinen Bereich aber sehr wohl“, sagt er. Die Gletscher schwinden, Hänge werden dadurch steiler, Wege teilweise schwer passierbar.

Aber nicht nur der Fels wird lockerer, auch ganze Hänge geben nach. „Durch die lang anhaltenden Wärmeperioden trocknet der Boden aus und kann bei heftigen Regengüssen kein Wasser mehr aufnehmen“, sagt Moser. So geschehen bei den Rutschungen im Pechgraben in Großraming (Bezirk Steyr-Land) oder beim Gmundner Gschliefgraben. „Diese Probleme häufen sich. Aber wir stehen erst am Beginn der Entwicklung“, sagt Moser.

