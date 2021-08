Wenn Abmeldungen Schule machen

Warum sie dem Schulunterricht fernbleiben, kann niemand ganz genau sagen. Eine offizielle Begründung braucht es nicht, nur die Unterschrift unter einem Formular. Die Bildungsdirektion Oberösterreich kann nur mutmaßen, warum zumindest 649 Schüler am 13. September nicht mehr in ihre Klassen zurückkehren werden. Das sind mehr als doppelt so viel wie noch im vergangenen Jahr (299). Ein Trend, der, wie berichtet, schon Anfang Juni absehbar war.

"Es wird auch im Bildungsbereich nicht anders sein, als in der Gesellschaft. Es geht um die Maskenpflicht, die zumindest in den ersten zwei Wochen gilt, und um das wöchentliche Testen", sagt Herwig Kerschbaumer von der Bildungsdirektion Oberösterreich. Viele Eltern würden zudem einer "befürchteten Impfpflicht im Bildungsbereich" zuvorkommen wollen.

Große regionale Unterschiede

Die regionalen Unterschiede bei den Schulabmeldungen sind beachtlich: Während in Linz nur vier Schüler mehr als im vergangenen Jahr abgemeldet wurden, hat sich die Zahl in der Bildungsregion Mühlviertel mehr als verdoppelt. 163 Schüler wurden bis zum Stichtag 31. Juli abgemeldet – 63 waren es im Vorjahr. In der Bildungsregion Innviertel waren es 145 (72 im Vorjahr), in Gmunden-Vöcklabruck 123 (68 im Vorjahr). Gleich mehr als verdreifacht hat sich die Zahl in der Region Steyr-Kirchdorf: von 21 im Vorjahr auf 75 heuer. Dasselbe gilt für die Region Wels-Grieskirchen-Eferding: 95 heuer, 28 im Vorjahr.

Zwei Drittel der Abgemeldeten sind Volksschüler, ein Drittel Schüler aus der Sekundarstufe. "Insgesamt sind das aber nur 0,6 Prozent aller Schüler", sagt Kerschbaumer.

Er rechne aber damit, dass die Zahl der Abmeldungen bis Ende August noch steigen werde. "Es wird interessant, wie sich das mit dem häuslichen Unterricht entwickelt. Ich kann mir vorstellen, dass einige Entscheidungen noch einmal revidiert werden", sagt er.

Denn die Eltern müssen ihre Kinder tatsächlich zu Hause unterrichten, Lerngruppen sind nicht erlaubt. So ein Zusammenschluss würde als Privatschule angesehen und bräuchte dafür eine staatliche Zulassung. "Das wissen die wenigsten Eltern. Der Gesetzgeber sagt: entweder Schule oder wirklich Unterricht daheim", sagt Kerschbaumer.

Am Ende des Schuljahres müssen Schüler, die zu Hause unterrichtet werden, noch eine große Hürde überspringen: Die Externistenprüfung. "Die Schüler müssen in jedem Fach eine Prüfung bestehen", sagt Kerschbaumer. Wer das nicht tut, muss das Jahr wiederholen – und zwar in der Schule. Eine Abmeldung ist dann nicht mehr möglich.

"Zum Nachteil der Kinder"

Weil eine Abmeldung von der Schule nichts Endgültiges ist, sondern jederzeit widerrufen werden kann, sei die tatsächliche Zahl jener, die zu Hause von den Eltern unterrichtet werden, auch zu Schulbeginn noch nicht absehbar.

Joris Gruber, Präsident des Landesverbands der Elternvereine an höheren und mittleren Schulen, befürchtet, dass viele Entscheidungen zum Nachteil der Kinder getroffen werden. "Um Kinder zu Hause zu unterrichten, ist ein sehr großer persönlicher Aufwand nötig", sagt er. Er sei "besonders verwundert" über die vielen Abmeldungen, weil "wir in den vergangenen Monaten ja gesehen haben, wie aufwendig bereits das Distance Learning war".

Auch Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) brachte sich zuletzt in die Diskussion ein. Er hält es für "gut und wichtig", Beratungsgespräche mit Eltern, die ihre Kinder abmelden wollen, zu führen. Sie müssten auch von der sozialen Funktion, die die Schule habe, überzeugt werden. In ganz Österreich wurden bislang 3396 Schüler abgemeldet – ein Drittel mehr als im Vorjahr.