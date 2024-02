Wissensforum zu Volkskrankheiten im Klinikum Wels

Viele davon sind stark durch den persönlichen Lebensstil beeinflusst – etwa durch Stress, ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel.

Am Mittwoch ab 18 Uhr widmen sich die Experten des Klinikums Wels-Grieskirchen am Standort Wels beim "Wissensforum" diesen Krankheitsbildern. Mitarbeiter aus den Bereichen Innere Medizin, Diätologie, Orthopädie sowie Psychosomatik klären über Diagnostik, Therapiemöglichkeiten und vor allem die Prävention auf. Denn häufig lassen sich diese "Zivilisationskrankheiten" durch Änderungen in Ernährung und Verhalten vermeiden.

Persönliche Gespräche

Nach dem Vortragsprogramm haben die Besucher der Veranstaltung die Gelegenheit, individuelle Fragen und Anliegen mit den Experten zu besprechen. Die Klinikumsdiätologen haben dazu ein interaktives Beratungsangebot ausgearbeitet. Sie informieren über den Beitrag der richtigen Ernährung zur Gesundheit und geben zum Beispiel Tipps für Alternativen zu Salz.

Außerdem gibt es in Kooperation mit Trainingstherapeuten von Medifit Wels auch die Möglichkeit zur Handkraftmessung. Diese gibt Auskunft über den persönlichen Gesundheitszustand.

Die Veranstaltung findet bei freiem Eintritt im Festsaal im Klinikum Wels statt. Anmeldung vorab unter wissensforum@klinikum-wegr.at ist erbeten. Weitere Informationen zu den Vortragenden und dem Programm finden Sie online unter klinikum-wegr.at

