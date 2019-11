Wie sich Frauen zu erfolgreichen Führungskräften entwickeln

Marion Lehner, Organisations- und Wirtschaftspsychologin mit langjähriger Praxis in leitenden Funktionen, gab konkrete Tipps, wie Unternehmerinnen zu erfolgreichen Führungskräften heranreifen. Nicht nur bei Mitarbeitern sei Leadership gefragt, eine Führungsrolle spielten Unternehmerinnen in jeder Situation des selbständigen Alltags. Führungsverhalten werde oft gleichgesetzt mit Dominanz, was gerade bei Frauen negativ behaftet sei. Dabei sei Souveränität und Selbstsicherheit ein wesentlicher Erfolgsfaktor im Umgang mit der Öffentlichkeit und den Kunden.

Marion Lehner arbeitete viele Jahre in leitender Funktion bei der Drogeriekette dm, bis sie sich 2010 als Wirtschaftspsychologin selbständig machte.

Ihrem Vortrag folgten rund 50 Besucherinnen. Wirtschaftsstadtrat Peter Lehner und WKO-Bezirksstellenleiter Thomas Brindl hörten ebenso aufmerksam zu.

Mit dieser Veranstaltung beschloss "Frau in der Wirtschaft" ein erfolgreiches Jahr. Bezirksvorsitzende Sybille Prähofer blickt bereits nach vorne: "Für 2020 haben wir viel geplant. Anfang Februar starten wir mit dem Schwerpunkt Preis- und Honorarbestimmung."