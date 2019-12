Wenn einem das Christkind hoch zu Ross begegnet

Wenn das Christkind auf dem Rücken eines weißen Pferdes erscheint, ist in Stadl-Paura Showtime und Weihnachten zugleich. Seit mehr als zehn Jahren veranstaltet das Horse Training Center Hellmayr mit ihren Reitschülern in der Adventzeit ein buntes Unterhaltungsprogramm. Heuer folgte die Inszenierung dem Motto des Hollywood-Blockbusters "The Greatest Showman".

Die Familie Hellmayr verzauberte ihre Gäste auch heuer wieder mit zahlreichen akrobatischen Einlagen. Während Tochter Kathi und ihr Partner Matthias Steinbrecher im Duett moderierten, ritt Kathis Mutter Sabina Hellmayr auf einem Einhorn: "Die Kinder fragten, ob es denn auch echt sei", lacht die Moderatorin.

Reithalle wird zur Manege

An diesem Abend verwandelte sich die Reithalle in eine Zirkusmanege, in der die 300 Gäste permanent ins Staunen gerieten. Mit rund 30 Akteuren und ebenso vielen Pferden bekamen sie ein begeisternderes Spektakel geboten: Zu sehen gab es unter anderem einen in Lichterketten gekleideten Friesen, einen goldenen Hengst im Löwenfell, Zwergenpferde, die Seifenblasen pupsen, und eine Artistin auf einer neun Meter hohen Schaukel, die über den Köpfen der Pferde und Reiter Glitzerschnee fliegen lässt. Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt.

Als krönender Abschluss erschien das wundersam erleuchtete Christkind auf einem glänzend weißen Schimmel.

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at